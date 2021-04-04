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Son dakika spor haberi: " ölmüş ağlayanı yok!"

Son dakika spor haberi... 'in 32. haftasında deplasmanda 'a 3-0 gibi net bir skorla mağlup olan şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Usta yazar , bugünkü köşesinde 'ın son durumunu kaleme aldı. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 23:17 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 01:45
Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu "Galatasaray ölmüş ağlayanı yok!"

'de son haftalara girilirken 3-0'lık mağlubiyetiyle taraftarlarını üzen , şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı... Bugünkü köşesinde sarı-kırmızılıların mağlubiyetini değerlendiren , " ölmüş ağlayanı yok!" ifadelerini kullandı.

İşte o yazı...

Bu topla oynamayı, yani topa fazla sahip olmayı bana hiç kimse anlatamaz. Neymiş efendim, yüzde 37'e 63... Neredeyse 3'te 1'e 3'te 2 Galatasaray daha fazla topla oynamış.
Gelelim iki takım arasındaki farka; 90 dakika boyunca Hatayspor, takım olarak oynadı.
Yardımlaşmaları, sahaya yayılmaları, mücadeleleri hepsi mükemmeldi. 10 kişi kaldılar, yine de fark etmedi. Neden? Çünkü biri ne kadar takımsa, diğeri o kadar takım değildi.
90 dakika boyunca bir futbol takımı bu kadar aciz olabilir mi?
Yani Galatasaray... O zaman bir tek cümle yazılır; Galatasaray ölmüş ağlayanı yok. Maç 2-0 olduktan sonra hakem, Hatayspor'a çok alakasız sarı kartlar göstererek, Galatasaray'a omuz verdi. Ama sarı-kırmızılılar bundan bile faydalanamadı. Aslında normal, geminin baş kaptanı devamlı tribünde, sahada değil. Kaptansız gemi de böyle olur. Hoş bu gemiyi bu sezon bir kaptan olduğunda da gördük, fark etmedi. Çok maçta sahaya, zemine bahane buldu. 'na halı serseniz bu zemindeki çimden daha iyi olamazdı.
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Eğer hakem, o tuhaf kartları göstermese şunu net söyleyebilirim, dün Galatasaray 'dan 6-7 gol yiyerek gidebilirdi. Çünkü sarı kart alan oyuncular, pozisyonlara tedirgin girmeye başladılar. Diyeceksiniz ki, bazı oyuncular itirazdan aldı ama öyle bir karar verdi ki hakem itiraz etmemek mümkün değil. Bir de insanın sinir sistemi var.
Fatih Terim'in ve Galatasaray'a yeni gelecek yönetimin teknik adam konusunda bayağı düşünmeleri gerekir. Özellikle , "Ben devam etsem Galatasaray'a fayda sağlar mıyım?" demesi gerekir. Çünkü seyirci artık Fatih Terim'e eskisi kadar sıcak bakmıyor.

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