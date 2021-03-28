Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Genç yıldız...

Son dakika transfer haberi: 'dan 'ye transfer çalımı! Genç yıldız...

Son dakika transfer haberi: 'ın sessiz sedasız anlaşamaya vardığı ilk isim 'nde forma giyen oldu. Atakan için 'de devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 00:15 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Genç yıldız...

'ın sessiz sedasız anlaşamaya vardığı ilk isim 'nde forma giyen oldu. 'nin de Gustavo'nun yedeği için düşündüğü 21 yaşındaki oyuncu ile ön görüşme yapıldı. Kendisine Taylan'la yarışa gireceği anlatıldı.

Fenerbahçe'ye giderse 'nun yedeği olarak kariyerine devam etmek zorunda kalacağı anlatıldı. 'ın bile milli takımda sürekli oynamasına rağmen Fenerbahçe'de yedek kaldığı anlatıldı. Atakan Çankaya bu konuda ikna olurken, Galatasaray'a söz verdi.

, ve Ankaragücü formaları giyen Atakan Çankaya bu sezon 20 maçta forma giydi. 1.4 milyon euro market değeri bulunan genç futbolcunun, haziran ayında sözleşmesi bitiyor.

SON DAKİKA