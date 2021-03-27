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Son dakika spor haberi: 'ın ilgilendiği iddia edilen sözleşmesini uzatmadı

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen 'un genç kalecisi , kulübü ile olan sözleşmesini uzatmadı. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 11:02
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Ataberk Dadakdeniz sözleşmesini uzatmadı

. Lig'in dikkat çeken kalecileri arasında yer alan 'in, yeni sezonda 'da devam edip etmeyeceği merak konusu haline geldi. Sezon sonunda (31 Mayıs 2021) sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki file bekçisiyle yapılan görüşmeler sonrasında henüz herhangi bir sonuca varılmadı.

Bu sezon Bursaspor formasıyla 18 maça çıkan Ataberk Dadakdeniz, kalesinde 29 gol gördü. Maç başına 3.8 kurtarış yapan genç kaleci, maçında gördüğü kırmızı kart sonrası eldivenleri 'a teslim etmişti. Teknik Direktör 'in maçında kime şans vereceği ise merak konusu.

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