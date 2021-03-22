Martin Linnes o geceyi anlattı! "Omar Elabdellaoui'nin kazası sonrası şok olduk"

Galatasaraylı Martin Linnes, Norveç Milli Takım kampında Omar Elabdellaoui'nın yılbaşında geçirdiği talihsiz kazaya ilişkin konuştu.

"ŞOK OLDUK"

Linnes, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Şok olmuştuk. Medyada farklı söylentiler çıktı ancak kulüp kazayı doğruladı. O gece kaos hakimdi. Omar ile sürekli görüşüyorum. Kulübün o gece hem Omar hem de ailesinin sağlığı hakkında bilgi vermesi bizim adımıza sevindiriciydi.

Bu durumdan güçlü dönebilecek biri varsa o da Omar'dır. Kaza sonrası tavrından çok etkilendim. Ayrıca, Norveç Milli Takım hocamız Stale Solbakken ile çalışacak olmaktan heyecan duyuyoruz."