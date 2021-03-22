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o geceyi anlattı! "'nin kazası sonrası şok olduk"

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların Norveçli oyuncusu , yılbaşında ağır bir kaza geçirmiş ve gözlerini kaybetme noktasına gelmişti. Tedavi süreciyle beraber yeniden sağlığına kavuşmaya yaklaşan Omar için milli takımdan arkadaşı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 12:38
Martin Linnes o geceyi anlattı! "Omar Elabdellaoui'nin kazası sonrası şok olduk"

Galatasaraylı , Norveç Milli Takım kampında 'nın yılbaşında geçirdiği talihsiz kazaya ilişkin konuştu.

"ŞOK OLDUK"
Linnes, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Şok olmuştuk. Medyada farklı söylentiler çıktı ancak kulüp kazayı doğruladı. O gece kaos hakimdi. Omar ile sürekli görüşüyorum. Kulübün o gece hem Omar hem de ailesinin sağlığı hakkında bilgi vermesi bizim adımıza sevindiriciydi.

Bu durumdan güçlü dönebilecek biri varsa o da Omar'dır. Kaza sonrası tavrından çok etkilendim. Ayrıca, Norveç Milli Takım hocamız Stale Solbakken ile çalışacak olmaktan heyecan duyuyoruz."

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