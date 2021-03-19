Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Taylan Antalyalı'dan A Milli Takım paylaşımı!

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı 'dan paylaşımı!

'da bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken , bunun mükafatını 'a seçilerek aldı. Kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a çağrılan başarılı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mutluluğunu dile getirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 15:48 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 15:48
Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Taylan Antalyalı'dan A Milli Takım paylaşımı!

'ın bu sezonki parlayan yıldızı , kariyerinde ilk kez 'a seçilmenin gururunu yaşadı.

Teknik direktör tarafından A Milli Takım'ın 'nde oynayacağı , ve maçlarının aday kadrosuna davet edilen Taylan, sevincini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Başarılı orta saha oyuncusu, paylaşımında, A Milli Takım seviyesinde ülkemi temsil etme fırsatı elde edeceğim için çok heyecanlı, mutlu ve gururluyum. Bugüne kadar yanımda olan ve bu fırsatı tekrar yakalamamda emeği geçen herkese çok teşekkürler. Şimdi hedefimiz iyi bir başlangıç yapmak" ifadesini kullandı.

İşte o paylaşım:

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