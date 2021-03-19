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'tan 'kavga' açıklaması! "Laf attılar"

'ın eski futbolcusu ve antrenörü , Havalimanı'nda bir kişiyle tartışmıştı. Olayla ilgili ilk kez konuşan Şaş, "Ortada hiçbir şey yokken laf atıldı. Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim. Durum bu" açıklamasını yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 09:50
Hasan Şaş'tan 'kavga' açıklaması! "Laf attılar"

'ın eski futbolcusu ve antrenörü , geçtiğimiz gün Havalimanı'nda bir kişiyle tartışmıştı.

16 Mart'ta 'dan kalkan uçakla memleketi Adana'ya gelen Hasan Şaş, havalimanı çıkışında 'ın ölüm haberini aldı ve büyük üzüntü yaşadı. 44 yaşındaki futbol adamı daha sonra terminalin çıkışında bir kişiyle tartışmaya başladı ve karşılıklı atışma kavgaya dönüştü. Araya giren vatandaşlar Şaş'ı güçlükle yatıştırarak kendisini bekleyen otomobile kadar götürdü.

"BU TİP OLAYLAR BAŞIMA ÇOK GELİYOR"
Hasan Şaş yaşanan bu tartışmanın ardından ilk kez. 'in haberine göre Şaş, "Bu tip olaylar benim başıma çok geliyor. Her dönem böyle sataşmalara, laf atmalara maruz kalıyorum. Hava alanında da böyle bir durum oldu. Ortada hiçbir şey yokken laf atıldı. Ne dediğini tam anlamadım ama tepki gösterdim. Durum bu" ifadesini kullandı.

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