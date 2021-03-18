Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Hasan Şaş havalimanında kavga etti! "Ağzını burnunu kırarım"

Son dakika spor haberi: havalimanında kavga etti! "Ağzını burnunu kırarım"

Son dakika haberleri... Galatarasay'ın eski oyuncuyu ve antrenörü , şok bir olayla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde memleketi 'ya giden tecrübeli isim, havalimanında ortalığı birbirine kattı. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 08:03
Son dakika spor haberi: Hasan Şaş havalimanında kavga etti! "Ağzını burnunu kırarım"

'ın emektar futbolcusu ve eski yardımcı antrenörü , 16 Mart salı günü öğle saatlerinde İstanbul'dan kalkan uçakla memleketi 'ya gitti.

Son dakika spor haberi: Hasan Şaş havalimanında kavga etti! "Ağzını burnunu kırarım"

Sabah'ta yer alan habere göre , Havalimanı'nda ortalığı birbirine kattı ve bir vatandaşla tartışmaya girdi.

Son dakika spor haberi: Hasan Şaş havalimanında kavga etti! "Ağzını burnunu kırarım"

Uçak indikten sonra telefonu çalan , Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal'ın ölüm haberini alınca duygusal anlar yaşadı. Orada olanların anlattıklarına göre; eski futbolcu gözyaşlarına boğuldu.

Son dakika spor haberi: Hasan Şaş havalimanında kavga etti! "Ağzını burnunu kırarım"

Bir süre ölüm haberinin şokunu üzerinden atmaya çalışan Şaş, ardından terminalden çıkıp otoparktaki aracına yöneldi. İşte o sırada Şaş ile bir vatandaş arasında sebebi öğrenilemeyen bir konu yüzünden tartışma çıktı.

Son dakika spor haberi: Hasan Şaş havalimanında kavga etti! "Ağzını burnunu kırarım"

Karşılıklı atışma kavgaya dönüşünce araya giren üç kişi, eski futbolcuyu yatıştırmaya çalıştı. O anlarda Şaş'ın karşı tarafa "Bas git! Ağzını burnunu kırarım" dediği duyuldu.

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