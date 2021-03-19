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'in 31. haftasında heyecan başladı. Şampiyonluğun en büyük adaylarından sahasında 'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılarda hedef Çaykur Rizespor'u yenerek Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı haftada hata yapmamak. Karadeniz ekibi ise teknik direktör yönetiminde ikinci maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Bu zorlu 90 dakikayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 20:46
Galatasaray - Çaykur Rizespor | CANLI

'in 31. haftasında heyecan başladı. Şampiyonluğun en büyük adaylarından sahasında 'u konuk ediyor.

Sarı-kırmızılılarda hedef Çaykur Rizespor'u yenerek Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı haftada hata yapmamak. Karadeniz ekibi ise teknik direktör yönetiminde ikinci maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Bu zorlu 90 dakikayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz;



İLK 11'LER

Galatasaray: , , , Luyindama, , Etebo, , , , , Falcao.

Çaykur Rizespor: , , , Selim Ay, İsmail Köybaşı, Boldrin, Samudio, Dokovic, Sabo, Moroziuk, Skoda.

SAHASINDA 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, ligde sahasında son olarak Alanyaspor'a mağlup oldu. Bu müsabakanın ardından sarı-kırmızılılar oynadığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. 11 maçta 29 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 6 gol gördü.

TAYLAN ANTALYALI CEZALI, 4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Taylan Antalyalı sarı kart cezasından dolayı kadroda yer almadı. Sarı-kırmızılılarda 4 isim de sarı kart sınırında bulunuyor. Christian Luyindama, Etebo, Marcao ve Ryan Babel, Rizespor karşısında sarı kart görmeleri halinde Hatayspor maçında görev alamayacak.

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