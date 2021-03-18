Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Saracchi yerine Ada'dan sol bek! Aracı Ozan Kabak

Galatasaray sol bek için yeni bir isme yöneldi. Marcelo Saracchi ile devam etmek istemeyen sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta oynayan Van Aanholt'u gündemine almıştı.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray'ın radarına giren ikinci isim de Ada'dan ve tanıdık bir de aracı var: Ozan Kabak...