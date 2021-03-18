Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Saracchi yerine Ada'dan sol bek! Aracı Ozan Kabak

Son dakika spor haberi: 'a Saracchi yerine Ada'dan sol bek! Aracı Ozan Kabak

Son dakika haberleri... Süper Lig'de zirve yarışının iddialı takımlarından Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım yollarını ayırmayı düşündüğü sol bek Marcelo Saracchi'nin yerine sürpriz bir ismi gündemine aldı. Galatasaray'ın bu transferdeki en büyük yardımcısı ise Liverpool forması giyen Ozan Kabak olacak. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 08:36
Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Saracchi yerine Ada'dan sol bek! Aracı Ozan Kabak

sol bek için yeni bir isme yöneldi. Marcelo Saracchi ile devam etmek istemeyen sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta oynayan Van Aanholt'u gündemine almıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Saracchi yerine Ada'dan sol bek! Aracı Ozan Kabak

Sabah'ın haberine göre 'ın radarına giren ikinci isim de Ada'dan ve tanıdık bir de aracı var: Ozan Kabak...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Saracchi yerine Ada'dan sol bek! Aracı Ozan Kabak

, Liverpool'un 13 milyon Euro'ya renklerine bağladığı ancak forma giymekte zorlanan Yunan futbolcu Kostas Tsimikas ile ilgileniyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Saracchi yerine Ada'dan sol bek! Aracı Ozan Kabak

Liverpool'un da oyuncuyu kiralamak istemesi Aslan'ın elini güçlendiriyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Saracchi yerine Ada'dan sol bek! Aracı Ozan Kabak

Ozan Kabak'tan da ile ilgili bilgiler alan Tsimikas'ın iki yıllığına sarı-kırmızılı formayı giymesi için temaslar sürüyor. 1996 doğumlu sol bek, Yunanistan Milli Takımı'nda da boy gösteriyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Saracchi yerine Ada'dan sol bek! Aracı Ozan Kabak

TSIMIKAS KİMDİR?

Liverpool'a sezon başında Olympiakos'tan 13 milyon euro karşılığında transfer edilen Tsimikas, takımıyla Haziran 2025'e kadar sözleşme imzaladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Saracchi yerine Ada'dan sol bek! Aracı Ozan Kabak

İngiliz ekibiyle sadece 6 maça çıkabilen 24 yaşındaki futbolcu, Yunanistan A Milli Takımı'nda da 6 maçta görev yaptı.

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