Galatasaray'da forvet sürprizi!

Ligde şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürürken İngiltere'den önemli bir iddia geldi. Sunday Mirror, Falcao ve Mohamed gibi iki önemli golcüsü bulunan sarı-kırmızılı kulübün, Dwight Gayle'yi de forvet hattına eklemek istediğini kaydetti.



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki İngiliz oyuncu ile bir an önce anlaşma sağlanmaya çalışıldığı bildirildi. 2016 yılında Newcastle United'da transfer olan ve artık takımdan ayrılmaya hazırlanan Dwight Gayle'ye Katar ve Suudi Arabistan'dan da teklifler olduğu belirtiliyor.



YEDLİN FAKTÖRÜ

Devre arasında Newcastle takımından Yedlin'i kadrosuna katan Galatasaray, şimdi Yedlin'in yakın arkadaşı Dwight Gayle'nin de peşine düştü. ABD'li sağ bekin, transferin gerçekleşmesi için aktif rol oynamaya hazır olduğu ifade edildi.



Dwight Gayle bu sezon 11 karşılaşmada şans bulabildi ve 1 gol attı. Kariyeri boyunca çıktığı 271 maçta ise 103 gol ve 29 asisti bulunuyor.