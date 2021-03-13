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'ten çarpıcı tespiti! "Sonunu kendi hazırladı"

Son dakika spor haberleri... 'da 'nın sözleşmesinin feshedilmesi gündemdeki yerini korurken yazarı 'ten konuyla ilgili çarpıcı bir tespit geldi. Zeybak ayrıca 'deki son gelişmeleri de değerlendirdi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 08:15
Ozan Zeybek'ten çarpıcı Belhanda tespiti! "Sonunu kendi hazırladı"

OZAN ZEYBEK - ÇOK BİLİNMEYENLİ

Bir gider, yarın öbür gün yerine iki tane gelir. Düne kadar ne verdi de yarın daha ne verecek? Kendi sonunu kendi hazırladı. Merasime de uzatmaya da gerek yok şimdi. Bu camia kimleri kimleri gördü...

Ozan Zeybek'ten çarpıcı Belhanda tespiti! "Sonunu kendi hazırladı"

Bugünün konusu ne peki? Falcao ile Mostafa Mohamed birlikte oynar mı? Ya da birlikte olmazsa kim oynayacak? Yeni kuruluma geçecek takımında, bugün bu iki santraforun ilk on birde sahada olacağını düşünüyorum. Fatih hocanın; Arda'lı, Kılınç'lı ve Taylan'lı sisteme geçeceğini tahmin ediyorum. Hele dünkü maçın neticesinde 'biz de varız' mesajını verir gibime de geliyor...

Ozan Zeybek'ten çarpıcı Belhanda tespiti! "Sonunu kendi hazırladı"

Kritik günleri geride bırakmasa da sıkıntılı süreci erteleyen , Gençlerbirliği'ni rahat yener. Bir nefes değil bin nefes alır üstelik. İştahlı oyunla neler yapabildiğini Trabzon ve Konya'da gördük. Gustavo da iyileşti. Orta saha gücü takımın en büyük silahı şu an.

Ozan Zeybek'ten çarpıcı Belhanda tespiti! "Sonunu kendi hazırladı"

Savunma için ise eleştiriye gerek yok bence. Serdar ve Szalai uyumundan dolayı böyle diyorum. Kalecin zaten mükemmel. Geriye ne kaldı? İşi bitireceklerde top şimdi. Savunma toparlandı diyoruz,orta saha çok güçlü lakin golcüler sessiz. Haydi bu maçın dozajının yüksek ve zorlayıcı olacağını sanmıyorum ama daha çok maç var. Şampiyon olacak takımın gerçek golcüleri olmalı. Fasulyecikten sahada dolaşmamalı.

Ozan Zeybek'ten çarpıcı Belhanda tespiti! "Sonunu kendi hazırladı"

Bugün Pelkas arkanızı topladı diyelim. Yarın da Samuel bir şeyler yapar ama santrforlar artık devreye girmeli. Orta sahada oyuncu tercihleri ise dert değil zevk vermeli. Sosa ile Mert Hakan'ın uyumu iyi bir ritim oluşturdu. Pelkas önlerinde , Samuel ve Valencia kanatlarda. Şimdi hazır olan İrfan Can ve Gustavo'yu nasıl kullanmak gerek, ben de merak ediyorum. Ozan Tufan'a bile yer bulamıyorum.

Ozan Zeybek'ten çarpıcı Belhanda tespiti! "Sonunu kendi hazırladı"

Bu sezon ligi sanki dört periyota ayırdık. Üçü geride kaldı ve sonuncuya girdik. , Beşiktaş ve dönemsel üstünlükler kurdular. Piyasada; Fatih Terim yönetimle, Fenerbahçe teknik adamı da oyuncularla sorun yaşar ve aradan Beşiktaş sıyrılır diye bir algı oluştu. Bu tarz varyasyonların olma ihtimali var tabii.

Ozan Zeybek'ten çarpıcı Belhanda tespiti! "Sonunu kendi hazırladı"

Emre Belözoğlu mevzusu büyümeden gündem dışı oldu. Eğer soruna çözüm bulunduysa şampiyon olur. Rafa kaldırılıp üstü örtüldüyse geçmiş olsun. Beşiktaş'a elinle teslim etmiş olursun! O kadar karışık işler var ki; duyduklarımız bildiklerimizi unutturuyor. Tek korkum; arsız güçlü olunca haklı suçlu olurmuş...

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