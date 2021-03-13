Ozan Zeybek'ten çarpıcı Belhanda tespiti! "Sonunu kendi hazırladı"

Savunma için ise eleştiriye gerek yok bence. Serdar ve Szalai uyumundan dolayı böyle diyorum. Kalecin zaten mükemmel. Geriye ne kaldı? İşi bitireceklerde top şimdi. Savunma toparlandı diyoruz,orta saha çok güçlü lakin golcüler sessiz. Haydi bu maçın dozajının yüksek ve zorlayıcı olacağını sanmıyorum ama daha çok maç var. Şampiyon olacak takımın gerçek golcüleri olmalı. Fasulyecikten sahada dolaşmamalı.

Bugün Pelkas arkanızı topladı diyelim. Yarın da Samuel bir şeyler yapar ama santrforlar artık devreye girmeli. Orta sahada oyuncu tercihleri ise dert değil zevk vermeli. Sosa ile Mert Hakan'ın uyumu iyi bir ritim oluşturdu. Pelkas önlerinde , Samuel ve Valencia kanatlarda. Şimdi hazır olan İrfan Can ve Gustavo'yu nasıl kullanmak gerek, ben de merak ediyorum. Ozan Tufan'a bile yer bulamıyorum.