Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a 7.6 milyon TL'lik 'zemin' faturası!

Spor Toto Süper Lig'de 14 Şubat tarihinde oynanan Galatasaray-Kasımpaşa maçında yağan kar sornası Türk Telekom Stadyumu'nun saha zemini adeta çamur deryasına dönmüştü.

Stadın zemini o günden sonra bir türlü düzelmezken, sahaya 360 kiloluk çim ekilmesi de soruna çare olmamıştı.

Son olarak ligin 29. haftasında oynanan Sivasspor maçında, futbolcuların pas yapmakta oldukça zorlandığı görülürken, G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim de, "Dışarıdan yeşil göründüğüne bakmayın, içine girdiğinizde yürüyemiyorsunuz" sözleriyle durumun vehametini gözler önüne sermişti.

Zeminle ilgili en sert tepkiyi ise Belhanda göstermişti. Faslı futbolcu, Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Florya'daki antrenman sahamız bile buradan iyi. Yöneticiler bir çözüm bulmalı." demişti.

Hürriyet'in haberine göre; İngiltere Premier Lig'deki gibi harika bir zemine sahip olmanın bedelinin 1 milyon dolar (yaklaşık 7.6 milyon TL) olduğu belirtildi.

İstanbul'daki diğer statlar müsait olmadığı için maçlarını Türk Telekom Stadı'nda oynamaya devam etmek zorunda olan sarı-kırmızılıların, Premier Lig'deki gibi iyi bir zemine sahip olmak için 7.6 milyon TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.