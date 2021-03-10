Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a 7.6 milyon TL'lik 'zemin' faturası!

Son dakika spor haberleri: 'a 7.6 milyon TL'lik 'zemin' faturası!

'da geçtiğimiz ay etkili olan kar yağışının ardından 'nın saha zemini hasar görürken, son oynanan maçında da oyuncular pas oyununda zorluk yaşamıştı. Özellikle 'nın isyanından sonra zemini yenilemek için harekete geçen 'ı 1 milyon dolarlık (yaklaşık 7.6 milyon TL) faturanın beklediği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 11:53
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a 7.6 milyon TL'lik 'zemin' faturası!

'de 14 Şubat tarihinde oynanan - maçında yağan kar sornası 'nun saha zemini adeta çamur deryasına dönmüştü.

Stadın zemini o günden sonra bir türlü düzelmezken, sahaya 360 kiloluk çim ekilmesi de soruna çare olmamıştı.

Son olarak ligin 29. haftasında oynanan maçında, futbolcuların pas yapmakta oldukça zorlandığı görülürken, Teknik Direktörü de, "Dışarıdan yeşil göründüğüne bakmayın, içine girdiğinizde yürüyemiyorsunuz" sözleriyle durumun vehametini gözler önüne sermişti.

Zeminle ilgili en sert tepkiyi ise göstermişti. Faslı futbolcu, Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "'daki antrenman sahamız bile buradan iyi. Yöneticiler bir çözüm bulmalı." demişti.

'in haberine göre; İngiltere 'deki gibi harika bir zemine sahip olmanın bedelinin 1 milyon dolar (yaklaşık 7.6 milyon TL) olduğu belirtildi.

'daki diğer statlar müsait olmadığı için maçlarını 'nda oynamaya devam etmek zorunda olan sarı-kırmızılıların, Premier Lig'deki gibi iyi bir zemine sahip olmak için 7.6 milyon TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

SON DAKİKA