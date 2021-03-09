Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın bombası! Juventuslu yıldız...

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.
Ligde büyük bir çıkış yakalayan Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanyaspor'a 3-2 yenildi ve kupaya havlu attı.
Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Sağ bekte aradığını bir türlü bulamayan Galatasaray, yaz transfer döneminde bu mevkide büyük bir bomba patlatmak için harekete geçti.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
Uzundurukan, Galatasaray'ın Juan Cuadrado hamlesini açıkladı.
İşte Zeki Uzundurukan'ın o sözleri:
Juventus'un 32 yaşındaki Kolombiyalı sağ beki Juan Cuadrado Galatasaray'ın radarına takıldı. Sarı kırmızılılar bu oyuncu için nabız yokluyor.
Cuadrado, çok istikrarlı ve çok güçlü bir oyuncu. Tam Galatasaray'ın aradığı bir sağ bek.
Oyuncunun bonservisi yüksek ama önümüzdeki sezon sözleşmesi biteceği için uygun şartlara transfer gerçekleşebilir.
Galatasaray, uygun bir bonservis bedeliyle oyuncuyu alabilir ya da kiralık olarak renklerine bağlayabilir.