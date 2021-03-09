Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın bombası! Juventuslu yıldız...

Son dakika transfer haberi: 'dan yılın bombası! Juventuslu yıldız...

'de şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran sarı kırmızılılarda yaz transfer dönemi çalışmaları da devam ediyor. hazırlıklarını sürdürürken, usta isim 'ın yaz transfer bombasını açıkladı. Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde büyük bir bomba patlatmak için harekete geçti. İşte dev transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 12:09 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 12:09
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın bombası! Juventuslu yıldız...

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.


Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın bombası! Juventuslu yıldız...

'de iyi bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.


Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın bombası! Juventuslu yıldız...

Ligde büyük bir çıkış yakalayan , Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanyaspor'a 3-2 yenildi ve kupaya havlu attı.


Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın bombası! Juventuslu yıldız...

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...


Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın bombası! Juventuslu yıldız...

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.


Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın bombası! Juventuslu yıldız...

Sağ bekte aradığını bir türlü bulamayan , yaz transfer döneminde bu mevkide büyük bir bomba patlatmak için harekete geçti.


Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın bombası! Juventuslu yıldız...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.


Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın bombası! Juventuslu yıldız...

Uzundurukan, 'ın Juan Cuadrado hamlesini açıkladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın bombası! Juventuslu yıldız...

İşte Zeki Uzundurukan'ın o sözleri:

'un 32 yaşındaki Kolombiyalı sağ beki Juan Cuadrado 'ın radarına takıldı. Sarı kırmızılılar bu oyuncu için nabız yokluyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın bombası! Juventuslu yıldız...

Cuadrado, çok istikrarlı ve çok güçlü bir oyuncu. Tam 'ın aradığı bir sağ bek.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın bombası! Juventuslu yıldız...

Oyuncunun bonservisi yüksek ama önümüzdeki sezon sözleşmesi biteceği için uygun şartlara transfer gerçekleşebilir.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan yılın bombası! Juventuslu yıldız...

, uygun bir bonservis bedeliyle oyuncuyu alabilir ya da kiralık olarak renklerine bağlayabilir.

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