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Son dakika haberleri | 'dan bir açıklama daha geldi!

'in 29. haftasında sahasında ile 2-2 beraber kalan 'da maç sonunda Younes açıklamalarda bulunmuş ve yönetimi eleştirmişti. Faslı yıldız sosyal medya hesabından sözlerine dair bir açıklama yayınladı. İşte yanlış anlaşıldığını belirten Belhanda'nın yeni açıklaması...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 23:34
Son dakika GS haberleri | Belhanda'dan bir açıklama daha geldi!

yönetimine saygı duyduğunu ve söylediklerinin yanlış anlaşıldığını belirten , "Söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Çevirmenimiz de bunun yapıcı bir mesaj olduğunu anlayarak çevirdi. Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi ilişkim var." ifadelerini kullandı.

"ZEMİN ETKİLİYOR"

Belhanda, maçı sonrası, "Zemin etkiliyor. Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz. Bu sahaya bir çare bulunması lazım. Böyle oyunumuzu oynayamıyoruz. 'da, 'da, gazetelerde yazılıyor zaten. bile buradan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarıyla buranın düzeltilmesi lazım" şeklinde konuşmuştu.

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