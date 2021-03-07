Son dakika spor haberi: Galatasaray-Sivasspor maçının ardından Belhanda'dan yönetime flaş sözler! O cümlesi çevrilmedi...

"Buranın önemli bir bakıma bir an önce alınması gerekiyor" derken, Belhanda da maç sonunda bu durumla alakalı açıklamalarda bulundu.

Bu saha koşullarında geri dönmek de hayli zor, bu sahaya bir çare bulunması lazım. Böyle oyunumuzu oynayamıyoruz. Twitter'da, instagram'da, gazetelerde yazılıyor zaten. Florya bile buradan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarıyla buranın düzeltilmesi lazım" diyen Faslı oyuncu imalı bir cümleyle sözlerini noktaladı.