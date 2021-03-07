Son dakika spor haberi: Galatasaray-Sivasspor maçının ardından Belhanda'dan yönetime flaş sözler! O cümlesi çevrilmedi...

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında büyük bir yara alan Galatasaray'da moraller bozuk...
Geçtiğimiz hafta alınan Ankaragücü mağlubiyetini unutturmak isteyen Terim'in öğrencileri haftayı 1 puanla kapatırken, maç fazlasına rağmen Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada kaldı.
Maçta zaman zaman yükselen tansiyon maç sonu açıklamalarda da devam ederken, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim "İlk yarı bu sahaya rağmen ki bu saha başımızı çok ağrıtacak, kötü yani."