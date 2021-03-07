Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray-Sivasspor maçının ardından Belhanda'dan yönetime flaş sözler! O cümlesi çevrilmedi...

Son dakika spor haberi: - maçının ardından 'dan yönetime flaş sözler! O cümlesi çevrilmedi...

Son dakika spor haberi... sahasında ağırladığı ile 2-2 berabere kalırken, karşılaşmasının ardından bu mücadelede de kazanamayarak 3 puan hasretini 2 maça çıkardı. Karşılaşma sonrası mücadeleye ilişkin konuşan oyuncu sarı-kırmızılı yönetime flaş bir göndermede bulunurken, o sözleri çevirmen tarafından tercüme edilmedi. Peki tercüme edilmeyen o cümlesinde ne dedi? İşte yanıtı... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 22:37 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 22:45
Son dakika spor haberi: Galatasaray-Sivasspor maçının ardından Belhanda'dan yönetime flaş sözler! O cümlesi çevrilmedi...

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında büyük bir yara alan 'da moraller bozuk...

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Sivasspor maçının ardından Belhanda'dan yönetime flaş sözler! O cümlesi çevrilmedi...

Geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyetini unutturmak isteyen Terim'in öğrencileri haftayı 1 puanla kapatırken, maç fazlasına rağmen Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada kaldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Sivasspor maçının ardından Belhanda'dan yönetime flaş sözler! O cümlesi çevrilmedi...

Maçta zaman zaman yükselen tansiyon maç sonu açıklamalarda da devam ederken, teknik direktörü Fatih Terim "İlk yarı bu sahaya rağmen ki bu saha başımızı çok ağrıtacak, kötü yani."

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Sivasspor maçının ardından Belhanda'dan yönetime flaş sözler! O cümlesi çevrilmedi...

"Sahaya rağmen yapmak istediklerimizi, oyun anlayışımızı gösterdiğimiz muhteşem bir 45 dakika oynadık. Sahaya rağmen." ifadelerini kullanırken, zemine dikkat çekmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Sivasspor maçının ardından Belhanda'dan yönetime flaş sözler! O cümlesi çevrilmedi...

Bu durumdan yalnızca Terim değil, hem cephesi hem de Galatasaraylı oyuncular da şikayetçiydi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Sivasspor maçının ardından Belhanda'dan yönetime flaş sözler! O cümlesi çevrilmedi...

Karşılaşma öncesi çalıştırıcısı Rıza Çalımbay "Zemin iyi değil. Yağmur devam etse saha çamur olurdu. Yağmur az yağınca zemin yumuşamış."

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Sivasspor maçının ardından Belhanda'dan yönetime flaş sözler! O cümlesi çevrilmedi...

"Buranın önemli bir bakıma bir an önce alınması gerekiyor" derken, da maç sonunda bu durumla alakalı açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Sivasspor maçının ardından Belhanda'dan yönetime flaş sözler! O cümlesi çevrilmedi...

Bu saha koşullarında geri dönmek de hayli zor, bu sahaya bir çare bulunması lazım. Böyle oyunumuzu oynayamıyoruz. Twitter'da, instagram'da, gazetelerde yazılıyor zaten. Florya bile buradan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarıyla buranın düzeltilmesi lazım" diyen oyuncu imalı bir cümleyle sözlerini noktaladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Sivasspor maçının ardından Belhanda'dan yönetime flaş sözler! O cümlesi çevrilmedi...

Kulüp çevirmeninin tercümesini yapmadığı o cümlede , kulübü yöneticilerine göndermede bulundu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Sivasspor maçının ardından Belhanda'dan yönetime flaş sözler! O cümlesi çevrilmedi...

tercüme edilmeyen cümlesinde "Yöneticiler, Instagram ve Twitter'da dolanmak yerine zeminle ilgilenmeliler" ifadeleriyle yönetimine sitemde bulundu. (Ajansspor)

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