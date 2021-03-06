Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den kaptanlara özel talimat! Sivas karşısında...

Son dakika spor haberi: 'den kaptanlara özel talimat! Sivas karşısında...

Son dakika spor haberi... Futbolcularını uyaran İmparator, maçında puan kaybı istemediğini söyledi. Tecrübeli hoca, “Rakiplere bakmayın. Kazanalım yeter” diye konuştu. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 23:04 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den kaptanlara özel talimat! Sivas karşısında...

'da, maçı hazırlıkları dün başladı. Sarı-kırmızılılarda yenilgisi moralleri bozsa da kalan maçlarda hata yapılmaması gerektiği belirtildi. Teknik Direktör futbolcularıyla toplantı yaparken, geride kalan maçın unutulmasını istedi. İmparator, savunma oyuncularına ve 'nin uyumundan bahsederken dikkatli olmaları yönünde uyarılar gerçekleştirdi. Takım kaptanları ve 'la da görüşen başarılı çalıştırıcı fikir alışverişinde bulundu.

KONSANTRASYONU YÜKSEK TUTUN
olduğunu hatırlatan İmparator, "Rakipler kazanır, kaybeder... Şu anda rakiplere bakmaya gerek yok. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız ve kazanacağız. Yeni bir seri yakalayacağız. Sizlere güveniyorum. Sezon sonu şampiyon olacağız. Bu hafta hata yapmamalıyız. 3 puan alıp yolumuza bakacağız" ifadelerini kullandı. Terim, yardımcı antrenörleriyle de görüştü ve futbolcularla yakından ilgilenmeleri gerektiğini bildirdi. Dün yapılan taktik idmanda 'un artı ve eksi yönleri üzerinde sık sık duruldu.

ADALET 'VAR' MI?
Galatasaray, sosyal medya hesaplarından bu sezon ve 'in kırmızı kart gördüğü pozisyonları paylaştı. Yayınlanan videoda iki futbolcunun da ile girdiği mücadeleler sonrası atıldığı gösterildi. İlk yarıda forması giyen devre arasında Ankaragücü'ne gelmişti. ilk yarıdaki Erzurum maçında, Mostafa ise hafta içindeki Ankaragücü karşılaşmasında kızarmıştı. Yayınlanan videonun not kısmına, "Aynı futbolcu - Aynı aldatma! #AdaletVARmı?" yazıldı.

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