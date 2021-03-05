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Galatasaray Sportif AŞ’nin yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi

Galatasaray Sportif AŞ'nin yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi. 'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında (Yönetim Kurulu Başkanı), (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), (Yönetim Kurulu Üyesi), (Yönetim Kurulu Üyesi), (Yönetim Kurulu Üyesi), (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), yönetim kurulunda yer aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 00:20
Galatasaray Sportif AŞ’nin yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi

Galatasaray Sportif AŞ'nin yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

(Yönetim Kurulu Başkanı), (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), (Yönetim Kurulu Üyesi), (Yönetim Kurulu Üyesi), (Yönetim Kurulu Üyesi), (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi).


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