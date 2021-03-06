Haberler Galatasaray Sivasspor maçında düdük Şansalan’da

Sivasspor maçında düdük Şansalan’da

Galatasaray'ın yarın ile yapacağı maçın hakemi oldu. Şansalan'ın yardımcılıklarını ve yapacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 23:14 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Sivasspor maçında düdük Şansalan’da

Maçın dördüncü hakemi ise olacak. Galatasaray'ın 4 maçını yöneten Şansalan, sarı-kırmızılılara 10 sarı kart gösterdi. Rakip takım oyuncularına ise 7 sarı kart ile 1 kırmızı kart çıktı. Şansalan'ın yönettiği 4 maçta Galatasaray 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken 1 mağlubiyet yaşadı.

İKİ TAKIMA DA YARIYOR
, G.Saray'ın en son 31 Ocak 2020'deki A.Gücü maçında görev yaptı. Aslan maçı 1-0 kazanmıştı. Genç hakem Sivas takımının maçlarını ise 5 kez yönetti. Yiğidolar 4 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

MELER VE ÇAKIR YOK!
Ankaragücü-G.Saray maçında verdiği kararlarla sarı-kırmızılıları çıldırtan iki hakeme bu hafta saha görevi verilmedi. Maçı yöneten ile VAR'ın başında bulunan düdük çalamayacak. Ancak TFF bu iki hakemi hafta sonu oynanacak maçlarda VAR'ın başına geçirebilir.

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