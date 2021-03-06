Sivasspor maçında düdük Şansalan’da

Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak. Galatasaray'ın 4 maçını yöneten Şansalan, sarı-kırmızılılara 10 sarı kart gösterdi. Rakip takım oyuncularına ise 7 sarı kart ile 1 kırmızı kart çıktı. Şansalan'ın yönettiği 4 maçta Galatasaray 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken 1 mağlubiyet yaşadı.

İKİ TAKIMA DA YARIYOR

Ali Şansalan, G.Saray'ın en son 31 Ocak 2020'deki A.Gücü maçında görev yaptı. Aslan maçı 1-0 kazanmıştı. Genç hakem Sivas takımının maçlarını ise 5 kez yönetti. Yiğidolar 4 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

MELER VE ÇAKIR YOK!

Ankaragücü-G.Saray maçında verdiği kararlarla sarı-kırmızılıları çıldırtan iki hakeme bu hafta saha görevi verilmedi. Maçı yöneten Halil Umut Meler ile VAR'ın başında bulunan Cüneyt Çakır düdük çalamayacak. Ancak TFF bu iki hakemi hafta sonu oynanacak maçlarda VAR'ın başına geçirebilir.