ÖMER ÜRÜNDÜL - HASAR ÇOK BÜYÜK
İlk yarıda oyunun kontrolü Galatasaray'daydı. Ankaragücü kısıtlı kadrosuna ve eksiklerine rağmen kora kor bir mücadele sergiliyordu. Galatasaray'ın ise hücum girişimleri yeterli etkinlikte değildi.
ÖMER ÜRÜNDÜL - HASAR ÇOK BÜYÜK
İlk yarıda oyunun kontrolü Galatasaray'daydı. Ankaragücü kısıtlı kadrosuna ve eksiklerine rağmen kora kor bir mücadele sergiliyordu. Galatasaray'ın ise hücum girişimleri yeterli etkinlikte değildi.
Baskılı oyunda hazırlanmış tek pozisyon Onyekuru'nun kalecide kalan kafa vuruşuydu. Sonrasında ise belki de maçın kırılma anı yaşandı. Geri pasını yakalayan Emre Kılınç boş kaleye topu yuvarlayamadı.
Devrenin son 5 dakikasında hep savunmada kalan Ankaragücü, karşı kalede görünmeye başladı. Son dakikada da Arda'nın gereksiz yere neden olduğu penaltı ile Ankaragücü skor avantajı yakaladı.
İkinci devreye Fatih Terim 3 değişiklik ile başladı. Çıkanların hepsinde haklıydı ancak girenlerden Falcao tercihi ilginçti. Tabii çift santrfora dönüp, bir de ikinci yarıya çok erken aşırı riskle başlanınca geniş alan sprinteri Lobjanidze'ye elverişli bir ortam çıktı. O da çok kaliteli bir gole imza attı.
Tabii ki bundan sonraki dakikalarda da sahada her şey olabilirdi ama bu sefer Mohamed kırmızı kartla oyundan atılınca Ankaragücü'ne büyük avantaj doğdu. Bu arada son 20 dakikayı Ankaragücü hiç iyi değerlendiremedi.
Galatasaray uzatmada farkı 1'e indirdi ama bu beraberlik için yetmedi. Tabii kaybedilen çok önemli üç puanın yanında takım 10 kişiyken skoru döndürmek için aşırı güç harcadığından G.Saray, Sivas maçı öncesi fizik açıdan da yıprandı.
İki tane önemli hakem kararı var. Penaltı bana göre yoruma açık. Ama Mohamed'in kırmızı kartı yüzde yüz doğru... Direkt kırmızı...