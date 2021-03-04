Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Usta yazardan Ankaragücü-Galatasaray maçındaki kırmızı kart yorumu! "Yüzde yüz..."

Son dakika spor haberi: Usta yazardan - maçındaki kırmızı kart yorumu! "Yüzde yüz..."

Son dakika haberleri... 'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı 'ne mağlup olarak kritik bir puan kaybı yaşadı. yazarı de sarı-kırmızılı takımın aleyhine verilen penaltı ve kırmızı kart pozisyonlarını değerlendirdi. İşte o yazı... ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 08:56
Usta yazardan Ankaragücü-Galatasaray maçındaki kırmızı kart yorumu! "Yüzde yüz..."

ÖMER ÜRÜNDÜL - HASAR ÇOK BÜYÜK

İlk yarıda oyunun kontrolü 'daydı. kısıtlı kadrosuna ve eksiklerine rağmen kora kor bir mücadele sergiliyordu. Galatasaray'ın ise hücum girişimleri yeterli etkinlikte değildi.

Usta yazardan Ankaragücü-Galatasaray maçındaki kırmızı kart yorumu! "Yüzde yüz..."

Baskılı oyunda hazırlanmış tek pozisyon Onyekuru'nun kalecide kalan kafa vuruşuydu. Sonrasında ise belki de maçın kırılma anı yaşandı. Geri pasını yakalayan Emre Kılınç boş kaleye topu yuvarlayamadı.

Usta yazardan Ankaragücü-Galatasaray maçındaki kırmızı kart yorumu! "Yüzde yüz..."

Devrenin son 5 dakikasında hep savunmada kalan , karşı kalede görünmeye başladı. Son dakikada da Arda'nın gereksiz yere neden olduğu penaltı ile Ankaragücü skor avantajı yakaladı.

Usta yazardan Ankaragücü-Galatasaray maçındaki kırmızı kart yorumu! "Yüzde yüz..."

İkinci devreye Fatih Terim 3 değişiklik ile başladı. Çıkanların hepsinde haklıydı ancak girenlerden Falcao tercihi ilginçti. Tabii çift santrfora dönüp, bir de ikinci yarıya çok erken aşırı riskle başlanınca geniş alan sprinteri Lobjanidze'ye elverişli bir ortam çıktı. O da çok kaliteli bir gole imza attı.

Usta yazardan Ankaragücü-Galatasaray maçındaki kırmızı kart yorumu! "Yüzde yüz..."

Tabii ki bundan sonraki dakikalarda da sahada her şey olabilirdi ama bu sefer Mohamed kırmızı kartla oyundan atılınca 'ne büyük avantaj doğdu. Bu arada son 20 dakikayı Ankaragücü hiç iyi değerlendiremedi.

Usta yazardan Ankaragücü-Galatasaray maçındaki kırmızı kart yorumu! "Yüzde yüz..."

uzatmada farkı 1'e indirdi ama bu beraberlik için yetmedi. Tabii kaybedilen çok önemli üç puanın yanında takım 10 kişiyken skoru döndürmek için aşırı güç harcadığından G.Saray, Sivas maçı öncesi fizik açıdan da yıprandı.

Usta yazardan Ankaragücü-Galatasaray maçındaki kırmızı kart yorumu! "Yüzde yüz..."

İki tane önemli hakem kararı var. Penaltı bana göre yoruma açık. Ama Mohamed'in kırmızı kartı yüzde yüz doğru... Direkt kırmızı...

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