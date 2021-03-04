İkinci devreye Fatih Terim 3 değişiklik ile başladı. Çıkanların hepsinde haklıydı ancak girenlerden Falcao tercihi ilginçti. Tabii çift santrfora dönüp, bir de ikinci yarıya çok erken aşırı riskle başlanınca geniş alan sprinteri Lobjanidze'ye elverişli bir ortam çıktı. O da çok kaliteli bir gole imza attı.

Tabii ki bundan sonraki dakikalarda da sahada her şey olabilirdi ama bu sefer Mohamed kırmızı kartla oyundan atılınca Ankaragücü'ne büyük avantaj doğdu. Bu arada son 20 dakikayı Ankaragücü hiç iyi değerlendiremedi.