Bir saniye durmayın

Galatasaray, Ankaragücü yenilgisinin ardından hakem yönetimine ve Merkez Hakem Kurulu'na büyük tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, mücadelenin ardından kulüp televizyonuna bomba açıklamalar yaptı. Cengiz, MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı istifaya davet ederken "Bizim korkumuz VAR hakemindendi (Cüneyt Çakır). Onun objektif karar vermemesinden korkuyorduk. Fiziki bir korku değil, demirden korksak trene binmezdik" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

BİR UTANÇ MESELESİ

"Yapılacak çifte standartlar, kötü örnekler insanı korkutuyor. İnsanda bir devlete, örgüte, insana adalet duygusu şaşarsa o olay bitmiştir. Özellikle kırmızı kart bir utanç meselesi. Eve gitsin ve baksın, adam rakibini görmüyor bile. Normal bedensel hareket olarak insan yerden güç almak için kolunu kaldırır. Hazır ol vaziyetinde koşarsanız adama gülerler."

HAZIR OL MU DURSUN!

"Bunlar Mohamed'in hazır ol vaziyetinde topa girmesini istediler. Öbürü geliyor ve kafasını sokuyor. Önce kafasını, sonra yüzünü tutuyor. Sonra dudağı patlamış gibi pamuk koyuyor. Çıkarıyor ve kan yok. Penaltı pozisyonunu da bu işin bir numaralarıyla konuştum. Vücuttan top ele gelirse penaltı değil. Eğer faulden verilirse onu tartışırız ama faul işareti yapmadı."

HİÇ DEVREYE GİRMEDİ

"Acı olan, VAR'daki kör gözler hiç devreye girmedi. Mohamed de şaşırdı zaten. Ey Serdar Tatlı, sen bunları izliyorsun. Bundan mutlu olduğunu zannetmiyorum. Ben sadece Galatasaray için değil, bizim lehimize de hata yapılsa müthiş rahatsız oluyorum. Fakat MHK bu kafa ve bu çifte standartlarda giderse ki gidiyor, 1 saniye orada durmamalı. Utanç vesilesi. Türk halkına böyle kötü örnekleri sahaya süremezsin. Ne sahaya ne VAR'a ne AVAR'a."