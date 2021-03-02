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Son dakika haberleri | 'dan dev fedakarlık! ile görüştü ve...

'de sezon sonunda şampiyonluğu hedefleyen 'da 'nın geleceği merak konusu. Sarı-kırmızılıların sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı milli futbolcu, ile bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 13:56 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 13:57
Son dakika Galatasaray haberleri | Emre Akbaba'dan dev fedakarlık! Abdurrahim Albayrak ile görüştü ve...

'a büyük umutlar ile transfer edilen ve transfer sürecindeki "dik duruşu" ile sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü fetheden adeta kayıplara karıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Emre Akbaba'dan dev fedakarlık! Abdurrahim Albayrak ile görüştü ve...

'ın son oynadığı maçının kadrosuna da "teknik sebeplerden" dolayı alınmayan , sarı-kırmızılı kulüp ile yeni sözleşme yapmak için her türlü fedakarlığa hazır olduğunu iletti.

Son dakika Galatasaray haberleri | Emre Akbaba'dan dev fedakarlık! Abdurrahim Albayrak ile görüştü ve...

Başkan Yardımcısı Abdürrahim Albayrak ile görüşmelerini sürdüren , Galatasaray'a olan borcunu ödemek için yeni sözleşme şartları ve ücretinde her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Son dakika Galatasaray haberleri | Emre Akbaba'dan dev fedakarlık! Abdurrahim Albayrak ile görüştü ve...

Abdürrahim Albayrak ile yaptığı görüşmede, "Sakatlıklardan dolayı beklenen katkıyı veremediğimin farkındayım, bana her zaman destek oldunuz ve her şartta yanımda oldunuz. 'da kalmak istiyorum ve bunun için de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım" dedi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Emre Akbaba'dan dev fedakarlık! Abdurrahim Albayrak ile görüştü ve...

'dan net 1.75 milyon euro maaş alan ve bu maaşında %15 indirime giden ile 2 yıllık daha sözleşme görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcunun maaşını 600 bin euroya çekmesini talep etti.

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