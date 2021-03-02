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Son dakika transfer haberleri | Aslan'a 10 numara !

'de harika bir seri yakalayarak zirveyi ele geçiren , bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor. 'nin bonservisini almayacak olan sarı-kırmızılılar, sol bekin yerine '10 numara' bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 08:57 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 09:00
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan'a 10 numara sol bek!

'ın transfer gündeminde yer alan Makedon , kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan'a 10 numara sol bek!

basınında yer alan habere göre; ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan , kulübünden gelen teklifi geri çevirdi. Menajeriyle temasa geçen Makedon , yeni bir kulüp ve yeni bir macera istediğini iletti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan'a 10 numara sol bek!

EN BÜYÜK ADAY GALATASARAY

'ın 16 yıl sonra hasretini bitirmesinin mimarlarından biri olan Alioski için menajer 'nın çağrısının da yetersiz kaldığının altı çizildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan'a 10 numara sol bek!

'ın 29 yaşındaki Alioski için en büyük aday olduğu bilgisi de verildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan'a 10 numara sol bek!

'nin sezon sonunda bonservisi alması beklenmeyen sarı kırmızıların bedelsiz Yedlin transferi sonrasında Alioski'yi de bitirebileceği kaydedildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan'a 10 numara sol bek!

TÜM SOL KANADI KULLANIYOR

Kariyerine 'de başlayan ve 2017 yazında 2.5 milyon euro bonservis karşılığı 'dan 'a transer olan Alioski, bu sezon oynadığı 26 resmi maçta 3 gol attı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan'a 10 numara sol bek!

Alioski, sol bekte görev almasının yanısıra olarak da oynayabiliyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Aslan'a 10 numara sol bek!

Makedon oyuncu mevkinde oynamasına rağmen 10 numara giyiyor.

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