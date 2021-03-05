"Düzeni kuranlar şeytani!"

Ankaragücü maçı sonrası sert açıklamalar yapan Mustafa Cengiz dün de eyleme geçti. Şampiyonlar Ligi formatıyla ilgili toplantı için TFF'ye giden Cengiz, Başkan Nihat Özdemir ile de görüştü. 1 saat içeride kalan Cengiz'in hakem hatalarına 'dur' denilmesini istediği öğrenildi. Riva çıkışı Özdemir'le görüşmesiyle ilgili konuşan Cengiz, "Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani. Her takım aleyhine hatalar yapılıyor ama Galatasaray aleyhine malum çevreler tarafından düzgün ve düzenli şekilde yapılıyor. Bunlar hata değil, planlı bir eylem gibi görünüyor" yorumunu yaptı.

KAVGA ETMESİNİ BİLİRİZ

Endişe ve kaygılarını dile getirdiğini, böyle devam etmesi halinde camia olarak tepki vereceklerini ilettiğini belirten Galatasaray Başkanı, "Eğer kaos çıkarmak isteyenler olursa, onlarla kavga etmesini de çok iyi biliriz ama, biz yarışın düzgün, dostça ve mertçe bir şekilde devam etmesini diliyoruz. Bunu dile getirdik" ifadesini kullandı.