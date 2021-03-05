Haberler Galatasaray "Düzeni kuranlar şeytani!"

"Düzeni kuranlar şeytani!"

Hakem hatalarıyla ilgili Başkanı Özdemir’i ziyaret eden Cengiz çıkışta, “Bu hatalar, planlı eylem gibi görünüyor” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 00:38 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50
"Düzeni kuranlar şeytani!"

maçı sonrası sert açıklamalar yapan dün de eyleme geçti. formatıyla ilgili toplantı için 'ye giden Cengiz, Başkan ile de görüştü. 1 saat içeride kalan Cengiz'in hakem hatalarına 'dur' denilmesini istediği öğrenildi. Riva çıkışı Özdemir'le görüşmesiyle ilgili konuşan Cengiz, "Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani. Her takım aleyhine hatalar yapılıyor ama aleyhine malum çevreler tarafından düzgün ve düzenli şekilde yapılıyor. Bunlar hata değil, planlı bir eylem gibi görünüyor" yorumunu yaptı.

KAVGA ETMESİNİ BİLİRİZ
Endişe ve kaygılarını dile getirdiğini, böyle devam etmesi halinde camia olarak tepki vereceklerini ilettiğini belirten , "Eğer kaos çıkarmak isteyenler olursa, onlarla kavga etmesini de çok iyi biliriz ama, biz yarışın düzgün, dostça ve mertçe bir şekilde devam etmesini diliyoruz. Bunu dile getirdik" ifadesini kullandı.

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