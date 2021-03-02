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yarı final rövanşında ile karşılaşacak

Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Çarşamba günü Fransa'nın ile karşılaşacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 10:32
Galatasaray HDI Sigorta yarı final rövanşında Beziers Angels ile karşılaşacak

Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Çarşamba günü Fransa'nın takımıyla karşı karşıya gelecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, eşleşmenin ilk maçında rakibine deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu.

Galatasaray HDI Sigorta, Çarşamba günü oynanacak mücadeleyi 3-0 ve 3-1'lik skorlarla kazanması halinde final biletini alacak. Sarı-kırmızılı takımın 3-2'lik galibiyetinde ise maçın kazananını altın set belirleyecek.

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