Taylan Antalyalı sakatken oynamış!

Bu sezonun parlayan yıldızı Taylan Antalyalı formasını Etebo'ya bıraktı. 26 yaşındaki yıldızın takım içinde alternatifsiz olduğu dönemde uzun süre kasık ve adale ağrılarına rağmen forma giydiği ortaya çıktı.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 21:05Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Bu sezonun parlayan yıldızı Taylan Antalyalı formasını Etebo'ya bıraktı. 26 yaşındaki yıldızın takım içinde alternatifsiz olduğu dönemde uzun süre kasık ve adale ağrılarına rağmen forma giydiği ortaya çıktı. Kasımpaşa maçında dinlendirilen Taylan'ın yerine oynayan Etebo beklentilerin üstüne çıkınca formayı kaptı. Etebo'dan memnun olan Fatih Terim'in, Taylan'ı sahaya sürmeye acele etmeyeceği öğrenildi.