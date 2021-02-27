Haberler Galatasaray Taylan Antalyalı sakatken oynamış!

sakatken oynamış!

Bu sezonun parlayan yıldızı formasını Etebo'ya bıraktı. 26 yaşındaki yıldızın takım içinde alternatifsiz olduğu dönemde uzun süre kasık ve adale ağrılarına rağmen forma giydiği ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 21:05 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Taylan Antalyalı sakatken oynamış!
Bu sezonun parlayan yıldızı formasını Etebo'ya bıraktı. 26 yaşındaki yıldızın takım içinde alternatifsiz olduğu dönemde uzun süre kasık ve adale ağrılarına rağmen forma giydiği ortaya çıktı. maçında dinlendirilen Taylan'ın yerine oynayan Etebo beklentilerin üstüne çıkınca formayı kaptı. Etebo'dan memnun olan 'in, Taylan'ı sahaya sürmeye acele etmeyeceği öğrenildi.

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