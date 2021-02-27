Son dakika spor haberleri: Süpriz transfer! Galatasaraylı Mostafa Mohamed'in yeni adresini açıkladı

Galatasaray'ın Zamalek ekibinden satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed takıma çabuk uyum sağladı.
Galatasaray'ın Zamalek ekibinden satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed takıma çabuk uyum sağladı.
Üst üste attığı gollerle takıma faydalı olacağını gösteren Mısırlı santrfor, performansıyla taraftarın beğenisini kazandı.
Ara transfer döneminde Galatasaray'ın kadrosuna katılan Mostafa Mohamed, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 3 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti.
Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde 54. dakikada attığı golle sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren isim oldu.
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, Mostafa Mohamed ile ilgili yaptığı açıklamada 4 milyon dolar olan opsiyonu kullanacaklarını ifade etmişti.
Sarı-kırmızılı takımın çok şeyler beklediği genç golcüyle ilgili sürpriz bir transfer açıklaması geldi.
Mısır futbolunun eski yıldızlarından olan ve 2012-13 sezonunda Türkiye'de Elazığspor forması giyen Amr Zaki, Mostafa Mohamed'le ilgili konuştu.
Bir dönem Zamalek forması giyen eski Mısırlı yıldız, Mostafa Mohamed ile konuştuğunu söyledi ve 23 yaşındaki oyuncunun yeni hedefini duyurdu.
"PREMIER LİG'İ İSTİYOR"
23 yaşındaki vatandaşı ile konuştuğunu bildiren Zaki, "Mostafa Mohamed'e iki sezon içinde Premier Lig'e gitmesi gerektiğini söyledim. O da bana bunun tutkusu olduğunu ve Süper Lig'in Premier Lig için bir adım olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.
Amr Zaki, "Fatih Terim ona ilk maçında penaltı kullandırarak ona olan güvenini gösterdi. Şu anda harika bir kulüpte ve Mustafa kesinlikle kariyerinde inanılmaz adımlar atacak" açıklamasını yaptı.
22 MİLYON POUNDLUK TEKLİF
Bu arada Mısır basınında Mustafa Muhammed'le ilgili yine transfer haberleri yer aldı. İngiliz ve İtalyan ekiplerinin 23 yaşındaki futbolcuyu izlediği belirtilirken Crystal Palace Kulübü'nün 22 milyon poundluk bir teklif yapabileceği kaydedildi.