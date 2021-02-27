Haberler Galatasaray Kükremeye devam! İşte Fatih Terim'in Erzurum maçı 11'i

Kükremeye devam! İşte Fatih Terim'in Erzurum maçı 11'i

Müthiş bir seri yakalayıp rakiplere gözdağı veren Galatasaray, 19.00’da ’u konuk ediyor. Cimbom 3 puanı alıp, zirvede kalmak istiyor. İşte muhtemel 11'ler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 20:28 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Kükremeye devam! İşte Fatih Terim'in Erzurum maçı 11'i

'de derbisini kaybettikten sonra muhteşem bir seri yakalayan Galatasaray, devamını getirmeyi amaçlıyor. Sırasıyla , , , , , ve 'yı devirerek 7 maçtan 21 puan çıkaran sarı- kırmızılılar, 'u konuk ediyor. 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem yönetecek. Aslan, haftayı kayıpsız atlatarak hem liderliğini sürdürmek hem de kritik - Fenerbahçe maçı öncesi rakiplere karşı psikolojik üstünlüğünü korumayı hedefliyor.

SARACCHI, TAŞDEMİR, OĞULCAN
Galatasaray'da 3 futbolcu, mavi-beyazlılara karşı forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan ve ile Ç. Rize'den ayrılış süreciyle ilgili 3 maç ceza verilen Oğulcan Çağlayan görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen ise kadrodaki yerini alabilecek. Radamel Falcao'nun durumu ise bilinmezliğini koruyor. Sakatlığını atlatmasına rağmen Kolombiyalı golcü 3 maçtır kadroya alınmıyor.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: MUSLERA, YEDLIN, LUYINDAMA, MARCAO, ÖMER, ETEBO, GEDSON, EMRE KILINÇ, ARDA, ONYEKURU, MOSTAFA

BB ERZURUMSPOR: GÖKTUĞ, MURAT, DA COSTA, TEIKEU, LEO,BUĞRA, OMOLO, AATIF, CENK AHMET, NOVIKOVAS, GOMES

İKİ İSİM SINIRDA
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 28. haftadaki Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

ASLAN GİBİ SAVUNMA
Cimbom, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda. Ligin geride kalan bölümünde 50 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 19 gol gördü. Galatasaray, bu alanda Süper Lig'in en iyi ekibi olarak dikkati çekiyor.

DADAŞ İLE 4. RANDEVU
Galatasaray, Süper Lig'de Erzurum ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar 3 maçtan 2 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. 2018-19 sezonunda oynanan maçlar 1-0 ve 1-1 (D) sona erdi. Sezonun ilk yarısındaki maçı ise Aslan 2-1 kazandı.

FEGHOULI SONRADAN
Sakatlığını atlatan ve hafta başından bu yana takımla idmanlara çıkan Sofiane Feghouli, Erzurumspor maçı kadrosunda olacak. Cezayirli yıldızın oyunun gidişatına göre ikinci yarıda şans bulması bekleniyor. 31 yaşındaki yıldız bu sezon 17 maçta forma giyerken 2 kez fileleri sarstı, 3 asist yaptı.

ASLANTEPE MAÇA HAZIR
Kasımpaşa maçında çamura dönen Türk Telekom Stadı'nın zemini 10 günlük bakım sonucunda hazır hale getirildi. Yağan kar yağışı ile yumuşayan saha geçen hafta kurutulmuştu. Temizlik işlemlerinin ardından çim ekimi yapıldı. Erzurumspor maçında zeminin futbol oynamaya elverişli olduğu öğrenildi.

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