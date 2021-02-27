Kükremeye devam! İşte Fatih Terim'in Erzurum maçı 11'i

Süper Lig'de Beşiktaş derbisini kaybettikten sonra muhteşem bir seri yakalayan Galatasaray, devamını getirmeyi amaçlıyor. Sırasıyla Denizlispor, Yeni Malatya, Gaziantep FK, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanya'yı devirerek 7 maçtan 21 puan çıkaran sarı- kırmızılılar, BB Erzurumspor'u konuk ediyor. 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Aslan, haftayı kayıpsız atlatarak hem liderliğini sürdürmek hem de kritik Trabzonspor- Fenerbahçe maçı öncesi rakiplere karşı psikolojik üstünlüğünü korumayı hedefliyor.



SARACCHI, TAŞDEMİR, OĞULCAN

Galatasaray'da 3 futbolcu, mavi-beyazlılara karşı forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir ile Ç. Rize'den ayrılış süreciyle ilgili 3 maç ceza verilen Oğulcan Çağlayan görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı geçen Sofiane Feghouli ise kadrodaki yerini alabilecek. Radamel Falcao'nun durumu ise bilinmezliğini koruyor. Sakatlığını atlatmasına rağmen Kolombiyalı golcü 3 maçtır kadroya alınmıyor.

MUHTEMEL 11'LER



GALATASARAY: MUSLERA, YEDLIN, LUYINDAMA, MARCAO, ÖMER, ETEBO, GEDSON, EMRE KILINÇ, ARDA, ONYEKURU, MOSTAFA



BB ERZURUMSPOR: GÖKTUĞ, MURAT, DA COSTA, TEIKEU, LEO,BUĞRA, OMOLO, AATIF, CENK AHMET, NOVIKOVAS, GOMES



İKİ İSİM SINIRDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 28. haftadaki Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.



ASLAN GİBİ SAVUNMA

Cimbom, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda. Ligin geride kalan bölümünde 50 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 19 gol gördü. Galatasaray, bu alanda Süper Lig'in en iyi ekibi olarak dikkati çekiyor.



DADAŞ İLE 4. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de Erzurum ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar 3 maçtan 2 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. 2018-19 sezonunda oynanan maçlar 1-0 ve 1-1 (D) sona erdi. Sezonun ilk yarısındaki maçı ise Aslan 2-1 kazandı.

FEGHOULI SONRADAN

Sakatlığını atlatan ve hafta başından bu yana takımla idmanlara çıkan Sofiane Feghouli, Erzurumspor maçı kadrosunda olacak. Cezayirli yıldızın oyunun gidişatına göre ikinci yarıda şans bulması bekleniyor. 31 yaşındaki yıldız bu sezon 17 maçta forma giyerken 2 kez fileleri sarstı, 3 asist yaptı.



ASLANTEPE MAÇA HAZIR

Kasımpaşa maçında çamura dönen Türk Telekom Stadı'nın zemini 10 günlük bakım sonucunda hazır hale getirildi. Yağan kar yağışı ile yumuşayan saha geçen hafta kurutulmuştu. Temizlik işlemlerinin ardından çim ekimi yapıldı. Erzurumspor maçında zeminin futbol oynamaya elverişli olduğu öğrenildi.