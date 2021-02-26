Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper 10 numara! Usta isim açıkladı (GS spor haberi)

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, toplam 13 isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, toplam 13 isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'de 7'da 7 yaparak liderliğe yükselen sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.
Ligde büyük bir çıkış yakalayan Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanyaspor'a 3-2 yenildi ve kupaya havlu attı.
Son olarak ligin 26. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Büyük bir çalışma içerisine giren Aslan, sezon sonunda yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın gündemine dair konuşan Uzundurukan, Julian Draxler bombasını da patlattı.
İşte Zeki Uzundurukan'ın o sözleri:
Paris Saint-Germain'in 36 milyon Euro'ya transfer ettiği ancak sezon sonunda sözleşmesi biteceği için sözleşmesini yenilemek istemediği Julian Draxler, Galatasaray'ın radarına takıldı.
Fransa basınında da bu oyuncuyla igili haberler çıkmaya başladı. Galatasaray'ın dışında Sevilla da bu oyuncuyla ciddi anlamda ilgileniyor.
Galatasaray'ın rakipleri çok güçlü ama Fatih Terim'in hayalini kurduğu ve istediği gerçek 10 numara Draxler.
Yeni sezonda Julian Draxler, Galatasaray'ın orta saha transferi için 1. sırada...