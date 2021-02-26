Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper 10 numara! Usta isim açıkladı (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: 'a süper 10 numara! Usta isim açıkladı ( haberi)

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı kırmızılılarda yaz transfer dönemi çalışmaları da devam ediyor. hazırlıklarını sürdürürken, usta isim 'ın transfer bombasını açıkladı. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar ve gelişmeler | Son dakika Galatasaray haberleri - ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 21:37
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper 10 numara! Usta isim açıkladı (GS spor haberi)

Sezona 23. şampiyonluk parolasıyla başlayan , toplam 13 isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper 10 numara! Usta isim açıkladı (GS spor haberi)

'de 7'da 7 yaparak liderliğe yükselen sarı-kırmızılı takım, bu süreçte ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirmeyi başardı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper 10 numara! Usta isim açıkladı (GS spor haberi)

Ligde büyük bir çıkış yakalayan , Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanyaspor'a 3-2 yenildi ve kupaya havlu attı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper 10 numara! Usta isim açıkladı (GS spor haberi)

Son olarak ligin 26. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan , sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper 10 numara! Usta isim açıkladı (GS spor haberi)

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper 10 numara! Usta isim açıkladı (GS spor haberi)

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper 10 numara! Usta isim açıkladı (GS spor haberi)

Büyük bir çalışma içerisine giren , sezon sonunda yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper 10 numara! Usta isim açıkladı (GS spor haberi)

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper 10 numara! Usta isim açıkladı (GS spor haberi)

'ın gündemine dair konuşan Uzundurukan, Julian Draxler bombasını da patlattı.

İşte Zeki Uzundurukan'ın o sözleri:

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper 10 numara! Usta isim açıkladı (GS spor haberi)

Paris Saint-Germain'in 36 milyon Euro'ya transfer ettiği ancak sezon sonunda sözleşmesi biteceği için sözleşmesini yenilemek istemediği Julian Draxler, 'ın radarına takıldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper 10 numara! Usta isim açıkladı (GS spor haberi)

Fransa basınında da bu oyuncuyla igili haberler çıkmaya başladı. 'ın dışında Sevilla da bu oyuncuyla ciddi anlamda ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper 10 numara! Usta isim açıkladı (GS spor haberi)

'ın rakipleri çok güçlü ama Fatih Terim'in hayalini kurduğu ve istediği gerçek 10 numara Draxler.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper 10 numara! Usta isim açıkladı (GS spor haberi)

Yeni sezonda Julian Draxler, 'ın orta saha transferi için 1. sırada...

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