Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a süper 10 numara! Usta isim açıkladı (GS spor haberi)

Paris Saint-Germain'in 36 milyon Euro'ya transfer ettiği ancak sezon sonunda sözleşmesi biteceği için sözleşmesini yenilemek istemediği Julian Draxler, Galatasaray'ın radarına takıldı.

Fransa basınında da bu oyuncuyla igili haberler çıkmaya başladı. Galatasaray'ın dışında Sevilla da bu oyuncuyla ciddi anlamda ilgileniyor.