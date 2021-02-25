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'da flaş gelişmesi! maçında...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda Kolombiyalı golcü 'nun saha dönüş tarihi merak ediliyor. Uzun zamandır sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Falcao için karar çıktı. Peki, Galatasaray - BB maç kadrosuna Radamel Falcao alınacak mı? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 11:04
Galatasaray'da flaş Radamel Falcao gelişmesi! Erzurumspor maçında...

'da son dakika gelişmesi... Süper Lig'in 27. haftasında BB ile karşılaşacak sarı kırmızılılarda Falcao kararı çıktı.

Aktarılan bilgilere göre Kolombiyalı golcü, geçmişte yaptığı hatayı tekrarlamak istemiyor ve bu sebeple sakatlığı tam geçmeden oynamaya sıcak bakmıyor.

ONAY GELDİ
Bununla beraber Galatasaray teknik heyetinin de Falcao'nun aldığı bu karara itiraz etmediği ve oyuncuyu en sağlıklı şekilde sahaya sürebilmek istediği dile getirildi.

Bununla beraber Galatasaray'ın BB Erzurumspor ile oynayacağı müsabakada Falcao'nun süre almasının zor olduğu aktarıldı.

Falcao, bu sezon toplam 9 müsabakada rol alırken 5 gol 2 asist üretmişti.

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