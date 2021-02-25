Galatasaray'da flaş Radamel Falcao gelişmesi! Erzurumspor maçında...

Galatasaray'da son dakika Radamel Falcao gelişmesi... Süper Lig'in 27. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak sarı kırmızılılarda Falcao kararı çıktı.

Aktarılan bilgilere göre Kolombiyalı golcü, geçmişte yaptığı hatayı tekrarlamak istemiyor ve bu sebeple sakatlığı tam geçmeden oynamaya sıcak bakmıyor.

ONAY GELDİ

Bununla beraber Galatasaray teknik heyetinin de Falcao'nun aldığı bu karara itiraz etmediği ve oyuncuyu en sağlıklı şekilde sahaya sürebilmek istediği dile getirildi.

Bununla beraber Galatasaray'ın BB Erzurumspor ile oynayacağı müsabakada Falcao'nun süre almasının zor olduğu aktarıldı.

Falcao, bu sezon toplam 9 müsabakada rol alırken 5 gol 2 asist üretmişti.