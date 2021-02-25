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Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 'nun gelişi en çok Etebo'ya yaradı

Son dakika spor haberleri... 'de son haftalarda gösterdiği başarılı performansla liderliği ele geçiren Galatasaray'da, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen 'nun katkısı dikkat çekiyor. Nijeryalı kanat oyuncusunun sarı-kırmızılı takıma gelmesi, bir diğer Nijeryalı orta saha oyuncusu 'nun da grafiğini yukarı çekti. Galatasaray'da, oynadığı oyunla fark yaratan Etebo'nun başarısı, rakamlara da yansıdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 09:52 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 10:41
Son dakika Galatasaray spor haberi: Galatasaray'da Onyekuru'nun gelişi en çok Etebo'ya yaradı

7'de 7 yaparak zirveye kanatlanırken son iki haftaya damga vuran isim ise Oghenekaro Etebo oldu. Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan ve geçirdiği sakatlık sonrasında ocak ayında gönderilmesi dahi konuşulan genç oyuncu, son haftalarda bambaşka bir kimliğe büründü. Nijeryalı futbolcunun çıkışında teknik direktör kadar vatandaşı 'nun transferinin önemli rolü oldu. Gündelik hayatında sürekli ile birlikte olan Etebo, Galatasaray'da iki dönem forma giyen futbolcunun gelişi ile birlikte takımla daha çok kaynaştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre takımdaki forma rekabeti de Etebo'nun performansını daha iyiye doğru zorlamasına neden olurken, Nijeryalı oyuncu ve maçlarına damga vurdu. Etebo, son oynanan sınavında yüz 94.1 genel pas isabeti, yüzde 92.9 rakip sahada pas isabeti, 4 sahipsiz top kazanma ve yüzde 63.6 ikili mücadele kazanarak ön plana çıktı. Teknik direktör Fatih Terim'in BB Erzurumspor maçında da genç futbolcuya şans vereceği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam performansından son derece memnun olduğu Etebo'yu takımdan kesmeyerek, yine futbolcusunu ilk 11'de görev vererek ödüllendirecek.

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Etebo bu performansını sürdürmesi halinde ise Galatasaray, ile sezon sonunda masaya oturacak. Bir sezonluğuna 675 bin euro'ya kiralanan Etebo'nun kontratında satın alma opsiyonu olarak 7.5 milyon euro yazılmıştı. Sarı kırmızılılar, Nijeryalı futbolcunun önümüzdeki 15 maçta da bu çizgisini bozmaması halinde İngiliz kulübü ile görüşecek. Etebo'nun bonservisinin alınması yönünde teknik heyetten bir rapor gelirse, pazarlık masasına oturacak olan yönetim 2.5 ile 3 milyon euro bandında bir rakama İngilizleri ikna edebilirse o zaman Etebo'nun bonservisini alacak.

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