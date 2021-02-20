Haberler Galatasaray Galatasaray Alanyaspor maçına böyle hazırlandı

maçına böyle hazırlandı

'in 26. haftasında , deplasmanda ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 08:50
Galatasaray Alanyaspor maçına böyle hazırlandı

'in 26. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak , hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nın ilçesinde bir otele ait tesislerde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Gruplar halinde pas çalışmasıyla süren idmanın ana bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı aktarıldı.

Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı ifade edildi.

'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem yönetecek.

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