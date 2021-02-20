Galatasaray Alanyaspor maçına böyle hazırlandı

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Antalya'nın Belek ilçesinde bir otele ait tesislerde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Gruplar halinde pas çalışmasıyla süren idmanın ana bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı aktarıldı.
Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı ifade edildi.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.