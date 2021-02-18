İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!

Ara transfer dönemi bitti ama Galatasaray'ın durmaya niyeti yok. Belhanda'yı göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılı ekibin, Otavio da Silva Monteiro'yu kadrosuna katacağı ifade edildi.
Ara transfer dönemi bitti ama Galatasaray'ın durmaya niyeti yok. Belhanda'yı göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılı ekibin, Otavio da Silva Monteiro'yu kadrosuna katacağı ifade edildi.
Sözleşmesinde 60 milyon euro'luk serbest kalma bedeli yazan 10 numaranın, Porto'nun yaptığı sözleşme yenileme teklifini bir kez daha reddetmesi Portekiz'de pek çok iddiayı da beraberinde getirdi. Brezilyalı yıldızın, Premier Lig'den, Serie A'ya, La Liga'dan, Bundesliga'ya kadar birçok takımla anlaştığına dair iddialar ortaya atıldı.
GÖZLER YÖNETİME ÇEVRİLDİ
Bununla birlikte Galatasaray'ın da içinde bulunduğu sürpriz bir dedikodu daha gündeme düştü. O dedikoduya göre Otavio, Galatasaray'la anlaştığı için Porto'nun yeni önerdiği sözleşmeyi kabul etmedi.
Portekiz kaynaklı bilgilere göre 26 yaşındaki yıldız, Galatasaray'ın teklifini Porto'da aldığının 2 katını kazanacağı ve oldukça ciddi bonuslar elde edeceği için kabul etti. Ancak rakamlardan, bonuslardan ya da sözleşme süresinden bahsedilmedi. Şimdi yönetimden gelecek haberler bekleniyor.
2014'TE PORTO İLE ANLAŞTI
Otavio, Internacional'dan 2014 yılında 2.5 milyon euro'ya Porto'ya transfer oldu. Bir sene Guimaraes'te kiralık oynadı. Porto'da 169 maça çıktı ve 17 gol atıp, 45 de asist yaptı.
Fark yaratır | ANIL KÖROĞLU
Otavio, farklı mevkilerde oynayabildiği için Porto'da bir joker rolünde… Onu bu sezon Porto'da, Galatasaray'da Arda Turan'ı gördüğümüz 'orta sahanın sol içi' mevkiinde izledik. CV'sindeki en dikkat çeken özelliğinin 'soğukkanlı ve bolca asist yapan' bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Geçen yaz pandemi sonrası Porto formasıyla ligde kritik anlarda sahneye çıktı ve şampiyonluğa katkı sağlayan en önemli aktör oldu. Sarı kırmızılılar, orta sahada Taylan ile dinamizm kazanırken Otavio da yaratıcılığı ile farkını hissettirir.