İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!

Portekiz kaynaklı bilgilere göre 26 yaşındaki yıldız, Galatasaray 'ın teklifini Porto 'da aldığının 2 katını kazanacağı ve oldukça ciddi bonuslar elde edeceği için kabul etti. Ancak rakamlardan, bonuslardan ya da sözleşme süresinden bahsedilmedi. Şimdi yönetimden gelecek haberler bekleniyor.

2014'TE PORTO İLE ANLAŞTI Otavio, Internacional 'dan 2014 yılında 2.5 milyon euro'ya Porto 'ya transfer oldu. Bir sene Guimaraes 'te kiralık oynadı. Porto'da 169 maça çıktı ve 17 gol atıp, 45 de asist yaptı.

Fark yaratır | ANIL KÖROĞLU



Otavio, farklı mevkilerde oynayabildiği için Porto'da bir joker rolünde… Onu bu sezon Porto'da, Galatasaray'da Arda Turan'ı gördüğümüz 'orta sahanın sol içi' mevkiinde izledik. CV'sindeki en dikkat çeken özelliğinin 'soğukkanlı ve bolca asist yapan' bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Geçen yaz pandemi sonrası Porto formasıyla ligde kritik anlarda sahneye çıktı ve şampiyonluğa katkı sağlayan en önemli aktör oldu. Sarı kırmızılılar, orta sahada Taylan ile dinamizm kazanırken Otavio da yaratıcılığı ile farkını hissettirir.