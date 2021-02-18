Haberler Galatasaray İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!

İşte 'ın yeni 10 numarası!

Sözleşmesinde 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli yazan Brezilyalı yıldızın, 'la anlaştığı için 'yu geri çevirdiği iddia edildi. Sarı-kırmızılı kulübün oyuncuya, 'de kazandığının 2 katını ve başarıya endeksli bonuslar teklif ettiği ileri sürüldü. İşte o gelişmenin ayrıntıları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 00:11 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 06:50
İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!

Ara transfer dönemi bitti ama 'ın durmaya niyeti yok. 'yı göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılı ekibin, 'yu kadrosuna katacağı ifade edildi.

İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!

Sözleşmesinde 60 milyon euro'luk serbest kalma bedeli yazan 10 numaranın, 'nun yaptığı sözleşme yenileme teklifini bir kez daha reddetmesi 'de pek çok iddiayı da beraberinde getirdi. Brezilyalı yıldızın, 'den, 'ya, La Liga'dan, 'ya kadar birçok takımla anlaştığına dair iddialar ortaya atıldı.

İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!

GÖZLER YÖNETİME ÇEVRİLDİ

Bununla birlikte 'ın da içinde bulunduğu sürpriz bir dedikodu daha gündeme düştü. O dedikoduya göre Otavio, Galatasaray'la anlaştığı için 'nun yeni önerdiği sözleşmeyi kabul etmedi.

İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!

kaynaklı bilgilere göre 26 yaşındaki yıldız, 'ın teklifini 'da aldığının 2 katını kazanacağı ve oldukça ciddi bonuslar elde edeceği için kabul etti. Ancak rakamlardan, bonuslardan ya da sözleşme süresinden bahsedilmedi. Şimdi yönetimden gelecek haberler bekleniyor.

İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!

2014'TE PORTO İLE ANLAŞTI

Otavio, 'dan 2014 yılında 2.5 milyon euro'ya 'ya transfer oldu. Bir sene 'te kiralık oynadı. Porto'da 169 maça çıktı ve 17 gol atıp, 45 de asist yaptı.

İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!

Fark yaratır | ANIL KÖROĞLU

Otavio, farklı mevkilerde oynayabildiği için 'da bir joker rolünde… Onu bu sezon Porto'da, 'da 'ı gördüğümüz 'orta sahanın sol içi' mevkiinde izledik. CV'sindeki en dikkat çeken özelliğinin 'soğukkanlı ve bolca asist yapan' bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Geçen yaz pandemi sonrası Porto formasıyla ligde kritik anlarda sahneye çıktı ve şampiyonluğa katkı sağlayan en önemli aktör oldu. Sarı kırmızılılar, orta sahada ile dinamizm kazanırken Otavio da yaratıcılığı ile farkını hissettirir.

SON DAKİKA