Haberler Galatasaray Alanya’ya özel kadro

’ya özel kadro

Kupanın rövanşını almak isteyen , ilk 11’de değişiklikler yapacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 23:47 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Alanya’ya özel kadro

'de çıktığı son 6 karşılaşmayı kazanan , maçından da zaferle ayrılmanın planlarını yapıyor. Zirveyi kaptırmak istemeyen , kadroda değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta karşısında zorlu hava şartları nedeniyle bazı isimleri dinlendiren tecrübeli çalıştırıcı, yeniden as oyuncularına dönecek.

Kasımpaşa karşısında yedek oturan , DeAndre ve ilk 11'e dönecek. Defansın sağında Yedlin, solunda görev yapacak. 2 maçlık cezası biten da takımdaki yerini alacak. Ayrıca Kasımpaşa maçında oynadığı futbolla herkesin beğenisini kazanan da Terim'in en önemli kozlarından birisi olacak.

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