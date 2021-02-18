Alanya’ya özel kadro

Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmayı kazanan Galatasaray, Alanyaspor maçından da zaferle ayrılmanın planlarını yapıyor. Zirveyi kaptırmak istemeyen Fatih Terim, kadroda değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında zorlu hava şartları nedeniyle bazı isimleri dinlendiren tecrübeli çalıştırıcı, yeniden as oyuncularına dönecek.

Kasımpaşa karşısında yedek oturan Ryan Donk, DeAndre Yedlin ve Henry Onyekuru ilk 11'e dönecek. Defansın sağında Yedlin, solunda Ömer görev yapacak. 2 maçlık cezası biten Arda Turan da takımdaki yerini alacak. Ayrıca Kasımpaşa maçında oynadığı futbolla herkesin beğenisini kazanan Kerem da Terim'in en önemli kozlarından birisi olacak.