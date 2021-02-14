Haberler Galatasaray West Bromwich - Manchester United: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

- : 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında , evinde Albion'ı konuk etti. Mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Öte yandan West Bromwich'in golünü, Galatasaray'dan kiralanan kaydetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 19:09 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 19:17
West Bromwich - Manchester United: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

ve Albion, The Hawthorns'ta kozlarını paylaştı. United için zirve yarışında hayli önemli olan bu müsabaka 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

West Bromwich Albion'ın golünü 2. dakikada Gallagher'in asistinde kaydederken, Manchester United'ın tek golü 44'te Bruno Fernandes'ten geldi.

Bu sonuçla Manchester United 46 puanla 3. sırada kendine yer buldu. WBA ise 13 puanla 19. sırada yer aldı.

WBA, gelecek hafta Burnley'e konuk olacak. United ise evinde Newcastle'ı konuk edecek.

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