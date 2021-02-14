West Bromwich - Manchester United: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Manchester United ve West Bromwich Albion, The Hawthorns'ta kozlarını paylaştı. United için zirve yarışında hayli önemli olan bu müsabaka 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

West Bromwich Albion'ın golünü 2. dakikada Gallagher'in asistinde Mbaye Diagne kaydederken, Manchester United'ın tek golü 44'te Bruno Fernandes'ten geldi.

Bu sonuçla Manchester United 46 puanla 3. sırada kendine yer buldu. WBA ise 13 puanla 19. sırada yer aldı.

WBA, gelecek hafta Burnley'e konuk olacak. United ise evinde Newcastle'ı konuk edecek.