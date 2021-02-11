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Son dakika haberi: Galatasaraylı sezon sonunda 'e gidiyor

Son dakika transfer haberi: çeyrek final maçında 'a yenilerek kupaya veda eden Galatasaray bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. yorumcusu ve Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 'in 'e imza atacağını duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 16:37 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 16:49
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaraylı Martin Linnes sezon sonunda Başakşehir'e gidiyor

yorumcusu ve Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında 'ı değerlendirdi.

İşte Uzundurukan'ın o sözleri:

"Sezon sonunda Linnes'in Galatasaray'la sözleşmesi bitiyor. Galatasaray, Linnes'le sözleşme uzatmayacak ve Linnes 'le anlaşmış. (Kocaman) geldiğinde de transferi pazarlığında, istediği oyunculardan biri Linnes'ti. Parada anlaşamadıkları için olmadı bu olay"

FENERBAHÇE MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu ile oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve yerine yeni transfer girmişti. Sakatlığı süren Linnes, 'nda oynanan maçında da sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

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