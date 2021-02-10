Galatasaray Alanyaspor maçında GOLLER var! CANLI izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan maçta Fenerbahçe'yi uzatmalar sonucunda mağlup eden Medipol Başakşehir, kupada ilk yarı finalist olmuştu. Çeyrek final turunun ikinci maçında ise Süper Lig lideri Galatasaray, sezonun flaş takımlarından Alanyaspor'u konuk ediyor. Maçı haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...



ASpor CANLI YAYIN





Geçtiğimiz sezon iki ekip kupada yine çeyrek finalde karşılaşmış ve Alanyaspor, dev rakibini saf dışı bırakmayı başarmıştı.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Marcao, Donk, Emre, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Onyekuru, Mostafa

ALANYASPOR: Marafona, Tayfun, Fatih, Caulker, Moubandje, Umut, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar

FERNANDES KADRODA FALCAO YOK!

Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes, yedek kulübesinde yer alıyor. Fatih Terim'in şans vermesi halinde genç yıldız ilk kez sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek.

Aslan'ın dünya yıldızı Radamel Falcao, sakatlığını tam olarak atlamaması nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

BU SEZON 2. KEZ KARŞI KAŞIYA

Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray ve Alanyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelmiş, mücadeleden Alanyaspor 2-1 galip ayrılmıştı. Bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak iki takım, 10 gün sonra da Alanya'da Süper Lig maçında yeniden karşılaşacak.