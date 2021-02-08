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'dan 'ye sert tepki! "Bu çok ayıptır"

ile arasında oynanan dev derbinin yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılı takımın kurumsal iletişim direktörü Ömer Kükner, Kadıköy'deki karşılaşmada stada gelen başkan 'e akreditasyon kartı sorulduğunu ifade etti ve bu duruma sert tepki gösterdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 20:35
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sert tepki! "Bu çok ayıptır"

Kulübü Kurumsal İletişim Direktörü Ömer Kükner, ile Kadıköy'de oynadıkları derbi maç için stada gelen başkan 'e akreditasyon kartı sorulduğunu kaydetti ve bu duruma tepki gösterdi.

'de yayınlanan Gün Ortası programında konuşan Kükner, "Başkanımız Galatasaray heyetiyle birlikte geldi. Başkanımıza aşağıda akreditasyon kimliği sorulmuş. Bu çok ayıptır. Biz burada hiçbir zaman diğer kulüplerin başkanlarına böyle bir uygulama yapmıyoruz. Sorulması hukuken doğrudur ama adabımuaşeret gereği ayıptır. Böyle bir şey olamaz. Başkanımızı 1-2 dakika bekletmişler. Sonra yukarı çıktı başkanımız. Herkesin içeri girmesini sağladıktan sonra en son kendisi gelir." ifadelerini kullandı.

Kükner ayrıca, başkan Mustafa Cengiz'in, maçın taraftarsız oynanmasına karşın çok sayıda sarı-lacivertli futbol severin tribünde bulunmasından dolayı 'na şikayette bulunduğunu da aktardı.


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