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'da 'i düşündüren 5 sorun!

Son dakika transfer haberleri | 'de zirve takibini sürdüren 'da transfer çalışmalarında sona gelindi. Ancak anlaşmaya varılan isimlere bir türlü imza attırılamaması 'i düşündürüyor. İşte Aslan'da tecrübeli teknik adamı bekleyen 5 tehlike...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 12:43
Galatasaray'da Fatih Terim'i düşündüren 5 sorun!

Teknik Direktörü , 1 Şubat Pazartesi saat 17.00'de bitecek ara transfer döneminde kadroda belirlediği 5 sorunun giderilmesini istiyor. 'Fırsat transferleri de olabilir' diyen deneyimli teknik adam, yapılacaklar listesini hazırladı.

Galatasaray'da Fatih Terim'i düşündüren 5 sorun!

SAĞ BEK

Omar'ın sezonu kapatmasının ardından , buraya maharetli ve şampiyonluk yolunda verilecek sorumluluğu kaldıracak bir oyuncu talep etti. imzayı atarsa, bu alanın karşısına bir 'tik' atılacak.

Galatasaray'da Fatih Terim'i düşündüren 5 sorun!

SOL BEK

'nin düşen performansı, 'in ise sakatlıklardan ötürü düzenli oynayamaması nedeniyle 'in aklında bir sol bek transferi var. Bu nokta için bir 'fırsat transferi' beklenecek.

Galatasaray'da Fatih Terim'i düşündüren 5 sorun!

ORTA SAHAYA 'SERT' TAKVİYE

'nın yanında bu görevi yürütmesi için Etebo transfer edildi ancak Nijeryalı oyuncu beklentileri karşılayamadı. 'dan bu görev için düşünülen ilk aday ancak sarı kırmızılı ekibin bu transfer için belirlediği bonservisi düşürmesi gerek...

Galatasaray'da Fatih Terim'i düşündüren 5 sorun!

, 'kreatif' olarak orta sahanın merkezinde 'nın performansına çok bağlı kalıyor. Belhanda'nın istikrarsız performansları nedeniyle sarı kırmızılı ekip, zaman zaman bu anlamda sorun yaşıyor. 'in çok istediği Kahveci transferi, Belhanda'ya olan bağımlılığı azaltacak. İrfan Can ile birlikte düşünülen Gedson da bu ihtiyaca cevap verebilecek bir hamle.

Galatasaray'da Fatih Terim'i düşündüren 5 sorun!

SANTRFOR

'ın şampiyonluk yolunda sonrası istikrarlı, sorunsuz ve düzenli gol atan bir oyuncuya ihtiyacı var. , , Mitroglou, transferleri bu isteğe cevap veremedi. Diagne de gittikten sonra Galatasaray'ın elinde Falcao ve Babel kaldı. çok potansiyelli ancak Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda ikinci yarıda 15 civarında gol atacak bir oyuncuya ihtiyacı bulunuyor.

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