Galatasaray'da Fatih Terim'i düşündüren 5 sorun!

ORTA SAHAYA 'SERT' TAKVİYE
Taylan Antalyalı'nın yanında bu görevi yürütmesi için Etebo transfer edildi ancak Nijeryalı oyuncu beklentileri karşılayamadı. Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye bu görev için düşünülen ilk aday ancak sarı kırmızılı ekibin bu transfer için belirlediği bonservisi düşürmesi gerek...
Galatasaray, 'kreatif' olarak orta sahanın merkezinde Younes Belhanda'nın performansına çok bağlı kalıyor. Belhanda'nın istikrarsız performansları nedeniyle sarı kırmızılı ekip, zaman zaman bu anlamda sorun yaşıyor. Fatih Terim'in çok istediği İrfan Can Kahveci transferi, Belhanda'ya olan bağımlılığı azaltacak. İrfan Can ile birlikte düşünülen Gedson da bu ihtiyaca cevap verebilecek bir hamle.
SANTRFOR
Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda Bafetimbi Gomis sonrası istikrarlı, sorunsuz ve düzenli gol atan bir oyuncuya ihtiyacı var. Falcao, Diagne, Mitroglou, Andone transferleri bu isteğe cevap veremedi. Diagne de gittikten sonra Galatasaray'ın elinde Falcao ve Babel kaldı. Mostafa Mohamed çok potansiyelli ancak Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda ikinci yarıda 15 civarında gol atacak bir oyuncuya ihtiyacı bulunuyor.