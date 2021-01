Galatasaray'da Fatih Terim'i düşündüren 5 sorun!

Galatasaray, 'kreatif' olarak orta sahanın merkezinde Younes Belhanda'nın performansına çok bağlı kalıyor. Belhanda'nın istikrarsız performansları nedeniyle sarı kırmızılı ekip, zaman zaman bu anlamda sorun yaşıyor. Fatih Terim'in çok istediği İrfan Can Kahveci transferi, Belhanda'ya olan bağımlılığı azaltacak. İrfan Can ile birlikte düşünülen Gedson da bu ihtiyaca cevap verebilecek bir hamle.