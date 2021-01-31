Galatasaray'da Fatih Terim'i düşündüren 5 sorun!

ORTA SAHAYA 'SERT' TAKVİYE Taylan Antalyalı'nın yanında bu görevi yürütmesi için Etebo transfer edildi ancak Nijeryalı oyuncu beklentileri karşılayamadı. Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye bu görev için düşünülen ilk aday ancak sarı kırmızılı ekibin bu transfer için belirlediği bonservisi düşürmesi gerek...

Galatasaray, 'kreatif' olarak orta sahanın merkezinde Younes Belhanda'nın performansına çok bağlı kalıyor. Belhanda'nın istikrarsız performansları nedeniyle sarı kırmızılı ekip, zaman zaman bu anlamda sorun yaşıyor. Fatih Terim'in çok istediği İrfan Can Kahveci transferi, Belhanda'ya olan bağımlılığı azaltacak. İrfan Can ile birlikte düşünülen Gedson da bu ihtiyaca cevap verebilecek bir hamle.