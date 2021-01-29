Galatasaray Ali Yavuz Kol'un ayrılığını duyurdu

Galatasaray, profesyonel futbolcu Ali Yavuz Kol'un Denizlispor'a geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

"Profesyonel Futbolcumuz Ali Yavuz Kol'un 2020-2021 sezonu sonuna kadar Denizlispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Denizlispor Kulübü Derneği Şirketimize net 75.000 TL geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Denizlispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



