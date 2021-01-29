Haberler Galatasaray Galatasaray Ali Yavuz Kol'un ayrılığını duyurdu

'un ayrılığını duyurdu

'un kiralandığını resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Ali Yavuz Kol'un 2020-2021 sezonu sonuna kadar 'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 21:28 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 21:32
Galatasaray Ali Yavuz Kol'un ayrılığını duyurdu

, profesyonel futbolcu 'un 'a geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

"Profesyonel Futbolcumuz Ali Yavuz Kol'un 2020-2021 sezonu sonuna kadar 'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Denizlispor Kulübü Derneği Şirketimize net 75.000 TL geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Denizlispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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