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'dan Luyindama planı! İşte yerine gelecek isim

'in ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren 'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar transferde kaynak yaratabilmek için Luyindama'yı elden çıkarmayı planlıyor. 'da Luyindama'nın yerine gelecek isim de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 01:14 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 01:30
Galatasaray'dan Luyindama planı! İşte yerine gelecek isim

Ara transferin bitmesine 4 gün kala 'da sağ bek, orta saha ve forvet arayışları sürerken yönetim de bir yandan kaynak yaratmak için çalışıyor.

Galatasaray'dan Luyindama planı! İşte yerine gelecek isim

Bonservisi ile transfer yapabilmek adına oyuncu satmak isteyen yönetim, Christian Luyindama'yı satış listesine koydu ve pazarlığa açık olduğunu herkese ilan etti.

Galatasaray'dan Luyindama planı! İşte yerine gelecek isim

Kongolu oyuncuyu Standart Liege'den 8 milyon Euro'ya transfer eden sarı-kırmızılı yönetim, aynı bedeli bulduğu anda oyuncusunu satmaya da hazır.

Galatasaray'dan Luyindama planı! İşte yerine gelecek isim

SEZON BAŞINDA SASSUOLO'YA KAPTIRMIŞTI

Özellikle Premier Lig kulüplerinin transfer listelerinde yer alan oyuncu için menajerine mesajı net bir şekilde veren yönetim, buradan gelen teklifler için de masaya oturacaklarını iletti.

Galatasaray'dan Luyindama planı! İşte yerine gelecek isim

Donk-Marcao ikilisinin arkasında yedek kaldığı için gözden çıkartılan Christian Luyindama'nın alternatifi de hazır.

Galatasaray'dan Luyindama planı! İşte yerine gelecek isim

Yönetim sezon başında serbest kalma bedelini bulamadığı için Sassuolo'ya kaptırdığı Kaan Ayhan'ı bu mevkide düşünüyor.

Galatasaray'dan Luyindama planı! İşte yerine gelecek isim

Stoperin dışında sağ bek ve ön libero olarak oynayabilen Kaan'ın kiralanması için harekete geçilecek.

Galatasaray'dan Luyindama planı! İşte yerine gelecek isim

'da 51 maça çıkan Luyindama 4284 dakika sahada kalırken 4 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

Galatasaray'dan Luyindama planı! İşte yerine gelecek isim

D.Kongolu oyuncu ile 2019-2020'de imzalanan 3 yıllık kontrata göre Luyindama yıllık 1 milyon 50 bin Euro alıyor. (Sabah)

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