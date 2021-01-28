Galatasaray'dan Luyindama planı! İşte yerine gelecek isim

Ara transferin bitmesine 4 gün kala Galatasaray'da sağ bek, orta saha ve forvet arayışları sürerken yönetim de bir yandan kaynak yaratmak için çalışıyor.

Bonservisi ile transfer yapabilmek adına oyuncu satmak isteyen yönetim, Christian Luyindama'yı satış listesine koydu ve pazarlığa açık olduğunu herkese ilan etti.