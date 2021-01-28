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ve için transfer planını belirledi!

Son dakika transfer haberleri... Ocak ayı transfer döneminin sona ermesine az bir süre kala transfer çalışmalarında vites yükselten Galatasaray, hedeflediği ve Ndayishimiye için tekliflerini hazırladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 10:44
Galatasaray Seri ve Youssouf için transfer planını belirledi!

Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala , transferde çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray Seri ve Youssouf için transfer planını belirledi!

Taylan Antalyalı'yı sezonun ikinci yarısında alternatifsiz bırakmak istemeyen 'da orta sahaya en az iki takviye planlanıyor.

Galatasaray Seri ve Youssouf için transfer planını belirledi!

İrfan Can Kahveci için kulübü Medipol Başakşehir'le son bir görüşme yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, Fulham'dan ve Yeni Malatyaspor'dan Ndayishimiye için de teklifler hazırladı.

Galatasaray Seri ve Youssouf için transfer planını belirledi!

Sabah'ta yer alan habere göre Aslan, eski oyuncusu Jean Michael 'yi bedelsiz kiralamaya çalışıyor.

Galatasaray Seri ve Youssouf için transfer planını belirledi!

Öte yandan , Malatyasporlu 'u ise bonservisiyle almak istiyor.

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