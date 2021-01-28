Galatasaray Seri ve Youssouf için transfer planını belirledi!

Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray, transferde çalışmalarını hızlandırdı.
Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Galatasaray, transferde çalışmalarını hızlandırdı.
Taylan Antalyalı'yı sezonun ikinci yarısında alternatifsiz bırakmak istemeyen Galatasaray'da orta sahaya en az iki takviye planlanıyor.
İrfan Can Kahveci için kulübü Medipol Başakşehir'le son bir görüşme yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, Fulham'dan Seri ve Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye için de teklifler hazırladı.
Sabah'ta yer alan habere göre Aslan, eski oyuncusu Jean Michael Seri'yi bedelsiz kiralamaya çalışıyor.
Öte yandan Galatasaray, Malatyasporlu Youssouf'u ise bonservisiyle almak istiyor.