Galatasaray Seri ve Youssouf için transfer planını belirledi!

Taylan Antalyalı'yı sezonun ikinci yarısında alternatifsiz bırakmak istemeyen Galatasaray 'da orta sahaya en az iki takviye planlanıyor.

İrfan Can Kahveci için kulübü Medipol Başakşehir'le son bir görüşme yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, Fulham'dan Seri ve Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye için de teklifler hazırladı.