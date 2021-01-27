Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mbaye Diagne West Bromwich Albion'a kiralanıyor!

Son dakika transfer haberi: 'a kiralanıyor!

'da ile yollar ayrılıyor. muhabiri 'nin haberine göre, ekibi , Mbaye Diagne'yi kiralık olarak kadrosuna katma konusunda Galatasaray ile anlaşma sağladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 12:51 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 13:03
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mbaye Diagne West Bromwich Albion'a kiralanıyor!

'da kadroda düşünülmeyen 'nin yeni takımı belli oldu. Sarı-kırmızılıların, futbolcunun kiralanması için ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Albion'ın bulunduğu bölgesinde yayın yapan Express&Star gazetesinin haberine göre; Galatasaray, West Bromwich Albion'dan gelen kiralama teklifini kabul etti. Sports'un haberine göre de anlaşma tamamlandı. West Bromwich Albion, Mbaye Diagne'yi mümkün olan en kısa sürede 'ye getirmek için harekete geçtiği de belirtildi.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU
Son görüşmelerde West Bromwich sadece kiralama formülü üzerinde dururken, Galatasaray ise sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonunun konmasını istedi. Sky'a göre Diagne'nin sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu da yer aldı. West Bromwich ile Galatasaray arasındaki Diagne görüşmeleri 15 Ocak'ta başlamıştı.

Ocak 2019'da 'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan 29 yaşındaki Senegalli santrfor Mbaye Diagne, bu sezon oynadığı 15 lig maçında 9 gol attı.

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