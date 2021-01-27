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'dan sürpriz hamle! Omar'ın yerine o geliyor

ve ’in kötü performansı sonrası düğmeye basan , ’dan ile büyük oranda anlaştı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 00:13 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 01:03
Cimbom'dan sürpriz hamle! Omar'ın yerine o geliyor

Yılbaşı gecesi 'nin geçirdiği talihsiz kazayla sarsılan 'dan sürpriz bir hamle geldi.

Cimbom'dan sürpriz hamle! Omar'ın yerine o geliyor

Sarı-Kırmızılılar, formasını giyen ile büyük oranda anlaştı. Takvim'in haberine göre, ABD'li sağ bekin kulübünden bonservisini alarak sarı-kırmızılılara 3.5 yıllık imza atması gündemde.

Cimbom'dan sürpriz hamle! Omar'ın yerine o geliyor

Fatih Terim daha önce yaptığı açıklamada sağ bek transferi yapmayacaklarını, sezonu Martin ve Özbayraklı ile bitireceklerini açıklamıştı. Ancak tecrübeli hocanın planları değişti.

Cimbom'dan sürpriz hamle! Omar'ın yerine o geliyor

BİTME AŞAMASINA GELDİ
Tecrübeli hocanın, her iki futbolcunun kötü performansı sonrası yönetimden sağ bek takviyesi istediği ve sarı-kırmızılıların da Yedlin'in transferini bitirme aşamasına geldiği ifade ediliyor.

Cimbom'dan sürpriz hamle! Omar'ın yerine o geliyor

SAKATLIKLARI ENDİŞE YARATIYOR
2016 yılından bu yana formasını giyen 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 'de 6 maça çıktı. Yedlin'in geçtiğimiz sezon 3 ayrı bölgeden sakatlık yaşaması ise endişe yaratıyor.

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