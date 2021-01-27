Cimbom'dan sürpriz hamle! Omar'ın yerine o geliyor

Sarı-Kırmızılılar, Newcastle formasını giyen DeAndre Yedlin ile büyük oranda anlaştı. Takvim'in haberine göre, ABD'li sağ bekin İngiliz kulübünden bonservisini alarak sarı-kırmızılılara 3.5 yıllık imza atması gündemde.

Fatih Terim daha önce yaptığı açıklamada sağ bek transferi yapmayacaklarını, sezonu Martin Linnes ve Şener Özbayraklı ile bitireceklerini açıklamıştı. Ancak tecrübeli hocanın planları değişti.