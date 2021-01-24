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'dan sağ bek operasyonu! Terim onu istedi

Son dakika transfer haberleri... Yılbaşında talihsiz bir kaza geçiren 'nin yerine sağ bek arayışına giren Galatasaray'da teknik direktör , istediği oyuncuyu yönetime bildirdi. İşte sarı-kırmızılıların girişimde bulunduğu o isim ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 09:20
Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Terim onu istedi

'da teknik direktör , Norveçli oyuncusu 'nin yaşadığı kaza sonrası sağ bek takviyesi yapılmasını istedi.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Terim onu istedi

Tecrübeli teknik adam bu doğrultuda listesindeki ismi de yönetime sundu. İşte detaylar...

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Terim onu istedi

Takvim'de yer alan habere göre , sağ bek transferinde Bursaspor'un 20 yaşındaki futbolcusu İsmail Çokçalış'ı istiyor.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Terim onu istedi

Deneyimli çalıştırıcının, genç yıldız adayı için sarı-kırmızılı yönetime raporunu sunduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Terim onu istedi

yönetiminin de İsmail Çokçalış transferi için Bursaspor ile temasa geçtiği ancak tarafların ilk görüşmede orta yolu bulamadığı ortaya çıktı.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Terim onu istedi

Bursaspor'un Süper Lig'e yükselme hedefi sebebiyle İsmail'i devre arasında bırakmak istemediği, 'ın ise Timsah'ı ikna etmek için temaslarını sıklaştırdığı belirtildi.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Terim onu istedi

Ümit Milli Takım forması da giyen 20 yaşındaki İsmail Çokçalış'ın piyasa değeri 475 bin euro olarak gözüküyor.

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Terim onu istedi

İSMAİL ÇOKÇALIŞ KİMDİR?

21 Haziran 2000 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen İsmail Çokçalış, kariyerine 2015'te Bursaspor altyapısında başladı. Uzun süre burada forma giyen genç yıldız adayı, 2019 ocak ayında Karacabey Belediye'ye kiralandı. İsmail Çokçalış, geride bıraktığımız sezon başında da Bursaspor'un A takımına yükseldi. Bu sezon 17 maça çıkan genç sağ bek, 1 gol kaydetti, 1 de asist yaptı. İsmail Çokçalış, Türkiye'nin genç yaş milli takımlarında da top koşturuyor.

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