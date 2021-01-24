Galatasaray'dan sağ bek operasyonu! Terim onu istedi

Ümit Milli Takım forması da giyen 20 yaşındaki İsmail Çokçalış'ın piyasa değeri 475 bin euro olarak gözüküyor.

İSMAİL ÇOKÇALIŞ KİMDİR?

21 Haziran 2000 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen İsmail Çokçalış, kariyerine 2015'te Bursaspor altyapısında başladı. Uzun süre burada forma giyen genç yıldız adayı, 2019 ocak ayında Karacabey Belediye'ye kiralandı. İsmail Çokçalış, geride bıraktığımız sezon başında da Bursaspor'un A takımına yükseldi. Bu sezon 17 maça çıkan genç sağ bek, 1 gol kaydetti, 1 de asist yaptı. İsmail Çokçalış, Türkiye'nin genç yaş milli takımlarında da top koşturuyor.