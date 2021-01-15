Haberler Galatasaray İrfan Can Kahveci ısrarı! Galatasaray'a böyle gelecek

ısrarı! 'a böyle gelecek

Teknik Direktörü 'in kadrosunda görmek istediğini açıkladığı 'nin transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Taraftarın da dört gözle beklediği başarılı orta saha oyuncusuna imza attırma konusunda kararlı olan sarı-kırmızılı yönetim transferin yolunu buldu. İşte Aslan'ın İrfan Can Kahveci planı... Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 19:10
İrfan Can Kahveci ısrarı! Galatasaray'a böyle gelecek

Galatasaray'da transferin en önemli gündem maddesi olan İrfan Can Kahveci'ye imza attırmak için yoğun mesai harcanıyor.

İrfan Can Kahveci ısrarı! Galatasaray'a böyle gelecek

Teknik direktör 'in kadrosunda görmek istediğini açıkça ifade ettiği yıldız futbolcu için seferberlik ilan edildi.

İrfan Can Kahveci ısrarı! Galatasaray'a böyle gelecek

25 yaşındaki futbolcu da 'la ilgili gelen bir soruya, '' çok değerli bir hocamız" şeklinde cevap vermişti.

İrfan Can Kahveci ısrarı! Galatasaray'a böyle gelecek

Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'la yakın arkadaş olan İrfan Can'ın da 'a gelme konusunda istekli olduğu belirtildi.

İrfan Can Kahveci ısrarı! Galatasaray'a böyle gelecek

Sarı-kırmızılı taraftarlar da yıldız futbolcunun transferini beklerken, başarılı orta sahanın maliyeti imzada en büyük engel olarak gözüküyordu.

İrfan Can Kahveci ısrarı! Galatasaray'a böyle gelecek

An itibarıyla FFP nedeniyle İrfan Can'ın bonservisini karşılama durumu olmayan sarı-kırmızılılar yeni formüller üzerinde duruyor.

İrfan Can Kahveci ısrarı! Galatasaray'a böyle gelecek

SPONSOR BULUNUP GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
TRT Spor'un haberine göre, transferi için sponsor desteği arayan , sponsor bulmasının ardından Başakşehir'in kapısını çalacak.

İrfan Can Kahveci ısrarı! Galatasaray'a böyle gelecek

Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı orta saha oyuncusu bu sezon Süper Lig'de 15 maçta forma giydi. Bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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