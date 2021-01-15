İrfan Can Kahveci ısrarı! Galatasaray'a böyle gelecek

Galatasaray'da transferin en önemli gündem maddesi olan İrfan Can Kahveci'ye imza attırmak için yoğun mesai harcanıyor.

Teknik direktör Fatih Terim 'in kadrosunda görmek istediğini açıkça ifade ettiği yıldız futbolcu için seferberlik ilan edildi.

25 yaşındaki futbolcu da Galatasaray'la ilgili gelen bir soruya, ''Fatih Terim çok değerli bir hocamız" şeklinde cevap vermişti.