İrfan Can Kahveci tarafını seçti!

Galatasaray'da İrfan Can Kahveci rüzgarı eserken milli futbolcu da sarı-kırmızılı takıma karşı boş olmadığını gösterdi.

Fatih Terim'in ismini açıklaması, özellikle Oğulcan ve Taylan'dan gelen mesajlar ve taraftarların olumlu yorumlarından çok etkilenen tecrübeli futbolcunun, sarı-kırmızılı formayı giymeyi daha da çok istediği ifade edildi.

İrfan Can ayrıca Ankaragücü maçı sonrasında Galatasaray'a transferiyle ilgili de ilk kez konuştu ve kapılarını sonuna kadar açtı.

MENAJERİ DE AÇIKLAMA YAPTI



Terim, "İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz. İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz' dedi. "Türkiye senin ne söyleyeceğini merak ediyor" denmesi üzerine, "Şimdi olmaz abi. Sonra konuşuruz" diye yanıt verdi. Ancak "Fatih Terim çok değerli bir hocamız" diye eklemeyi de ihmal etmedi.

Ayrıca oyuncunun menajeri Batur Altıparmak da, "Başakşehir 10 milyon euro fiyat belirledi. Biz her kulübe aynı mesafedeyiz. Önce kulüpler anlaşacak, sonra biz masaya oturacağız" diye konuştu



