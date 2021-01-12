Haberler Galatasaray İrfan Can Kahveci tarafını seçti!

tarafını seçti!

Son dakika transfer haberleri | 'in 18. haftasında 'ni farklı mağlup eden 'da teknik direktör maç sonunda flaş açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam 'den 'yi istediğini söyledi. Bu gelişme üzerine milli futbolcu da tercihini yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 00:37 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 06:50
İrfan Can Kahveci tarafını seçti!

'da rüzgarı eserken milli futbolcu da sarı-kırmızılı takıma karşı boş olmadığını gösterdi.

İrfan Can Kahveci tarafını seçti!

'in ismini açıklaması, özellikle Oğulcan ve 'dan gelen mesajlar ve taraftarların olumlu yorumlarından çok etkilenen tecrübeli futbolcunun, sarı-kırmızılı formayı giymeyi daha da çok istediği ifade edildi.

İrfan Can Kahveci tarafını seçti!

ayrıca maçı sonrasında 'a transferiyle ilgili de ilk kez konuştu ve kapılarını sonuna kadar açtı.

İrfan Can Kahveci tarafını seçti!

MENAJERİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Terim, "'yi istiyoruz. 'ın da bizi istediğini biliyoruz' dedi. " senin ne söyleyeceğini merak ediyor" denmesi üzerine, "Şimdi olmaz abi. Sonra konuşuruz" diye yanıt verdi. Ancak " çok değerli bir hocamız" diye eklemeyi de ihmal etmedi.

İrfan Can Kahveci tarafını seçti!

Ayrıca oyuncunun menajeri da, " 10 milyon euro fiyat belirledi. Biz her kulübe aynı mesafedeyiz. Önce kulüpler anlaşacak, sonra biz masaya oturacağız" diye konuştu

İrfan Can Kahveci tarafını seçti!

ALTIPARMAK: ANLAŞMALARINI BEKLİYORUZ

Menajer , yüksek bonservis bedeli nedeniyle 'ın transferinde takas ihtimalinin gündeme geleceğini söyledi. 'ın oyuncuyu çok istemesiyle ilgili ise, ", Galatasaray ile görüşmüş olabilir ama bize gelmediklerine göre henüz tam olarak anlaşmadı. Kulüpler anlaşırsa biz de görüşürüz" dedi.

İrfan Can Kahveci tarafını seçti!

SELÇUK İNAN'I GETİRMİŞLERDİ

'ın menajerliğini Fenerbahçeliliği ile bilinen iki menajer yapıyor. Bunlardan birisi Üyesi , diğeri ise ... İkili Fenerbahçe'ye bu sezon Caner'i getirdi. Ayrıca , ve 'un transferlerinde de katkı yaptı. Bu ikilinin 'a getirdiği tek isimse ...

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