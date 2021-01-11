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'da tarihi değişim! 5 isim birden

Son dakika transfer haberleri | 'in 18. haftasında sahasında 'ni 6-0 gibi tarihi bir skorla mağlup eden 'da, teknik direktör 'in maç sonu yaptığı açıklamalar karşılaşmanın önüne geçmişti. Tecrübeli teknik adam istediği isimleri bir bir açıklarken topu yönetime atmıştı. Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bu açıklamaların ardından sarı-kırmızılıların izleyeceği yol ve gereken para belli oldu. İşte 'parçalı' formayı giymesi beklenen o isimler ve transferlerin son durumları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 01:11 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da tarihi değişim! 5 isim birden

, 'ni 6-0 mağlup ederken 'in maç sonrası yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

Galatasaray'da tarihi değişim! 5 isim birden

Bir süredir sarı-kırmızılı takımla anılan , , ve 'nun isimlerini vermekten çekinmeyen deneyimli çalıştırıcı, "Değişim zamanı olabiliyorsa bunu zorlayacağız. Ben yönetimin gerekli hassasiyeti göstereceğine ve elinden geleni yapacağına inanıyorum. Sattığımız kadar alma şartı 1 Ocak'ta son buldu. Bize olağanüstü işler yapmak düşüyor" diye konuştu.

Galatasaray'da tarihi değişim! 5 isim birden

Terim'in bu açıklamalarının ardından gözler yönetimine ve cephesine çevrildi. Sarı-kırmızılı yöneticiler sessizliğini şimdilik korurken 'nden ise jet hızıyla yanıt geldi. Turuncu-lacivertli kulüp sosyal medyadan paylaştıkları 'kahve fincanı' fotoğrafıyla 'ın soy ismiyle bir göndermede bulundu. Bu paylaşım, "Parayı veren Kahveci'yi alır" şeklinde algılanırken artık devre arasında iki kulüp arasında sıkı bir transfer pazarlığı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da tarihi değişim! 5 isim birden

SALAH'IN VARİSİ

Birçok iddiaya konu olan 'in bahsettiği Mohamed'in Zamalek'te forma giyen Mısırlı golcü olduğu öğrenildi. ile devre arasında yollarını ayırmak isteyen 23 yaşındaki hücum oyuncusu ülkesinde Salah'ın varisi olarak gösteriliyor. 'ın sezon başından beri gündeminde yer alan Mostafa Mohamed ara transfer döneminde takımından ayrılma kararı aldı ve Zamalek'in ile oynadığı maçın kadrosundan çıkartıldı. Ayrıca, kulüp sözcüsü de, "Mostafa Mohamed'in ayrılığı konusunda transfer görüşmeleri sürüyor" açıklaması yapması iddiaları doğrular nitelikteydi.

Galatasaray'da tarihi değişim! 5 isim birden

YOUSSOUF SÜRPRİZİ

'da bir anda gözler transferine çevrilmiş olsa da sarı-kırmızılı ekibin, 'dan ile de ilgilendiği ortaya çıktı. 22 yaşındaki ön libero için görüşmeler devam ederken Yeni Malatyaspor'un 3 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan % 25 pay istediği ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

Galatasaray'da tarihi değişim! 5 isim birden

CİMBOM'A 27 MİLYON EURO GEREKİYOR

Visca, , ve Mohamed için gözler yöneticilerde... Ancak bu 4 ismin alınması çok da kolay görünmüyor. İrfan Can için 8, Visca için 7 ve Mohamed için ise en az 5 milyon euro gerekiyor. Bu da '20 milyon euro' demek oluyor. Onyekuru kiralık gelirse sorun yok. Ancak Monaco'nun, Nijeryalı futbolcuyu öncelikle satmak istemesi de ayrı bir sorun teşkil ediyor. Onyekuru için biçilen bonservis bedeli de 7 milyon euro... Bu durumda da rakam daha artıyor.

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