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Vedat Muriqi'den 'a transfer cevabı! "'da kalmak istiyorum"

, transfer listesinde yer alan Vedat Muriqi'den olumsuz yanıt aldı. Kosovalı , Galatasaray İdari Menajeri ile yaptığı görüşmede, 'da kalmak istediğini ve bu kadar çabuk vazgeçmeyi düşünmediğini söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 23:11 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 06:50
Vedat Muriqi'den Galatasaray'a transfer cevabı! "İtalya'da kalmak istiyorum"

Vedat Muriqi'yi ikna etmek için iki koldan birden çalışıyor. Bir yandan Terim'in 'dan yakından tanıdığı menajer üzerinden, bir yandan da idari menajer üzerinden golcü oyuncu ikna edilmeye çalışılıyor. Ancak henüz olumlu dönüş alınamadı. Muriqi, Hakan Balta'ya, İtalya'da kalmak istediğini ve bu kadar çabuk vazgeçmeyi düşünmediğini söyledi.

LAZIO DA OLUMSUZ
da Vedat Muriqi'yi bırakmayı çok düşünmüyor. İtalyan yöneticiler, Pastorello'ya, Vedat için ciddi bir bonservis bedeli ödediklerini, 6 ayda vazgeçerlerse taraftarlardan büyük tepki alacaklarını anlattı. Ayrıca Muriqi'nin ayrılmasının o kalibrede ve değerde bir oyuncusu almaları için zorunluluk doğuracağından bahsettiler.

GOLÜ YOK
Muriqi, İtalya'da beklentilerin altında kaldı. Sadece 7 maçta forması giyebilen Kosovalı futbolcu henüz gol atamadı.

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