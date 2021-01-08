Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Henry Onyekuru'da işlem tamam! İşte geliş tarihi

Son dakika transfer haberi: 'da işlem tamam! İşte geliş tarihi

Son dakika transfer haberi: , son 2 sezonda 2 kez kiralık olarak kadrosuna kattığı 'nun transferinde son aşamaya geldi. Oyuncu ile her konuda anlaşan Galatasaraylı yetkililer, ile de kiralama bedeli ve satın alma konusundaki opsiyon için de el sıkıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 23:32 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Henry Onyekuru'da işlem tamam! İşte geliş tarihi

, son 2 sezonda 2 kez kiralık olarak kadrosuna kattığı 'nun transferinde son aşamaya geldi.

Son dakika transfer haberi: Henry Onyekuru'da işlem tamam! İşte geliş tarihi

Oyuncu ile her konuda anlaşan Galatasaraylı yetkililer, ile de kiralama bedeli ve satın alma konusundaki opsiyon için de el sıkıştı.

Son dakika transfer haberi: Henry Onyekuru'da işlem tamam! İşte geliş tarihi

Ödeme planı konusundaki küçük pürüzlerinde giderilmesiyle Onyekuru'nun hafta sonu 'a gelmesi bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Henry Onyekuru'da işlem tamam! İşte geliş tarihi

23 yaşındaki futbolcu için 'ya 750 bin euro kiralama bedeli, kendisine ise geçen sezon olduğu gibi 650 bin euro maaş ödeyecek.

Son dakika transfer haberi: Henry Onyekuru'da işlem tamam! İşte geliş tarihi

1.5 YILLIĞINA
Yarım sezonluğuna gelecek olan Onyekuru'nun sözleşmesine 1 yıl da opsiyon konulması bekleniyor. 23 yaşındaki futbolcunun satın alma bedeli ise 4 milyon euro olacak.

Son dakika transfer haberi: Henry Onyekuru'da işlem tamam! İşte geliş tarihi

BOŞ DURMUYOR
'da liglerin devre arasına girmesinin ardından 'ya giden Onyekuru, uzun zamandır özel hoca eşliğinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Henry Onyekuru'da işlem tamam! İşte geliş tarihi

4 MAÇA ÇIKABİLDİ
Bu sezon ile ligin ilk devresinde sadece 4 maça çıkan Onyekuru, sadece 1 asist yaptı. Yaklaşık 4 aydır ekibinde kadroya alınmıyor.

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