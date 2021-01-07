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'da maçının hazırlıkları sürüyor! Feghouli...

Son dakika haberleri... 'de ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. İşte sarı-kırmızılı takımdaki sakat oyuncuların son durumu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 15:20 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 15:21
Galatasaray'da Gençlerbirliği maçının hazırlıkları sürüyor! Feghouli...

, 'in 18'inci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. 'ndeki teknik direktör yönetimindeki antrenmanda son oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü aktif rejenerasyonla tamamladı.

Diğer oyuncular ise teknik çalışma ile antrenmana başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, ana bölümde ise bölgesel taktik çalışmalar üzerinde durdu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray'da sakatlığı bulunan 'nun tedavisine devam edilirken, ve ise kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


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